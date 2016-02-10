۲۲۰ تشکل قرآنی در خراسان جنوبی فعالیت دارند

محمدرضا اشرفی در گفت گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۸ مؤسسه قرآنی در حال فعالیت بوده که از این تعداد هشت مؤسسه در مرکز استان و بقیه در سایر شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند.

وی افزود: از مجموع مؤسسات قرآنی استان، دو مؤسسه دارای مجوز سطح یک با قابلیت فعالیت در محدوده کشوری، ۵ مؤسسه دارای مجوز سطح دو با قابلیت فعالیت در محدوده استانی و ۲۱ مؤسسه دارای مجوز سطح سه با قابلیت فعالیت در محدوده شهرستانی هستند.

سرپرست اداره برنامه‌ریزی امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه راه‌اندازی و ثبت مؤسسات قرآنی مانند سایر مؤسسات مردمی، از پیچیدگی و شرایط خاصی برخوردار است، افزود: سازمان دارالقرآن الکریم به منظور توسعه و گسترش فضاهای قرآنی و به منظور تحقق اهداف والای قرآن و ترویج فرهنگ انس با کلام الهی، راه‌اندازی خانه‌های قرآن روستایی را از سال ۱۳۸۷ و خانه‌های قرآن شهری را از سال ۱۳۹۱ در دستور کار خود قرار داد.

اشرفی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۹ خانه قرآن شهری در استان خراسان جنوبی دایر شده است، افزود: از این تعداد، ۹ خانه قرآن با مدیریت برادران و ۲۰ خانه قرآن با مدیریت خواهران راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: در بخش خانه‌های قرآن روستایی نیز، هم‌اکنون ۱۶۵ خانه قرآن راه‌اندازی شده که از این تعداد، ۹۱ خانه قرآن با مدیریت برادران و ۷۴ خانه قرآن با مدیریت خواهران، مشغول انجام فعالیت‌های قرآنی هستند.

اشرفی با اشاره به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیر دولتی، بیان کرد: اکثر فعالیت‌های قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی از طریق مؤسسات و خانه‌های قرآن شهری و روستایی برگزار شده و اداره امور قرآنی استان، بحث حمایت و نظارت بر فعالیت‌های قرآنی را بر عهده دارد.