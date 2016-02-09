ضرورت نظارت بر حفره های آسیب شهری/شهرداری درامورفرهنگی فعالترباشد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه‌ی مشترک دادستانی، شهرداری تهران و پلیس تهران به منظور بررسی راهکارهای مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، روز دوشنبه نوزدهم بهمن ماه سال جاری با حضور دکتر قالیباف شهردار تهران، فرمانده پلیس تهران و جمعی از معاونان دادستان تهران و برخی مسئولان شهرداری تهران در دفتر دادستانی و به ریاست دکتر جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

آسیب‌های اجتماعی آشکار و پنهان

در ابتدای این جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران مهم‌ترین مصادیق آسیب‌های اجتماعی شامل اعتیاد، تکدی، کودکان کار، طلاق و بیکاری را بر شمرد و در تاثیر این آسیب‌ها بر چهره‌ی شهر، تقسیم‌بندی آن‌ها را مورد نظر قرار داد و گفت برخی آسیب‌ها ظاهری و آشکار است که از آن جمله، اعتیاد است.

جعفری دولت آبادی ضمن انتقاد از وضعیت شهر به گونه‌ای که در برخی محلات و ساعات شبانه‌روز افراد معتاد در ملاءعام اقدام به استعمال مواد مخدر و روان‌گردان می‌کنند، از صحنه‌های جریحه‌دار کننده‌ی احساسات عموم مانند کودکانی که به جای تحصیل در چهارراه‌ها به کارهای متفرقه و بعضاً گدایی می‌پردازند، گلایه کرد و اظهار داشت: غالب متکدیان و فروشندگان خیابانی به کارهای کاذب مشغولند و درصد بزرگی از آن‌ها نیازمند نیستند.

آسیب‌های اجتماعی در زیر پوست شهر

وی بی‌خانمانی و کارتن‌خوابی را از آسیب‌های آشکار برشمرد و خاطرنشان کرد که آسیب‌های غیر آشکار مانند طلاق و کاهش سن اعتیاد که زیر پوست شهر موجود است، نشان از دگردیسی جامعه دارد و اگرچه نمود ظاهری ندارد، اما آسیب‌ بزرگی محسوب می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب تهران وضعیت نامناسب عفاف و حجاب را از آسیب‌های اجتماعی برشمرد که مخل امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه است و اظهار داشت: متاسفانه امروزه در برخی مناطق شهر، وضعیت عفاف و پوشش به گونه‌ای است که بعضاً حضور مردم متدین و مقید به ارزش‌های دینی را با مشکل مواجه ساخته است.

لزوم همکاری دادستانی، شهرداری و پلیس در رفع آسیب‌ها

جعفری دولت آبادی سپس به راهکار پیش‌گیری از آسیب‌ها پرداخت و با تاکید بر لزوم همکاری میان دادستانی، شهرداری، پلیس و رسانه‌ها‌ و هم‌چنین استفاده از ظرفیت دیگر مراجعی که قابلیت اطلاع‌رسانی و کمک دارند، مانند ائمه‌ی جماعت، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌های جمعی، اظهار داشت: همکاری مناسب این مراجع، نیازمند برنامه‌ریزی منظم و عملیاتی نمودن آن است و با عنایت به گسترش طول و عرض شهر تهران، تسریع در این امر ضروری است.

دادستان تهران مهار آسیب‌ها را منوط به افزایش همکاری سازمان‌های مذکور که از آن‌ها تحت عنوان عدلیه، بلدیه و نظمیه یاد کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که بتوان ظرف چند سال آینده، آسیب‌ها را مهار کرد.

ارتباط مهار آسیب‌های اجتماعی با کاهش جرایم

وی در بیان ضرورت سرعت بخشیدن به برنامه‌ریزی برای کاهش آمار جرایم و اعلام این که مهار آسیب‌ها منتهی به کاهش جرایم خواهد شد، گفت: وقتی طلاق زیاد شود؛ سن اعتیاد کاهش یابد و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان در جامعه افزایش یابد، شمار جرایم نیز افزایش خواهد یافت.

در ادامه‌ی جلسه، شهردار تهران با اشاره به تجربه‌ 30 ساله‌ خود در امور شهری و اجتماعی اظهار داشت: نباید به انتظار مدیریت یکپارچه شهری ماند. یکپارچگی از همدلی و همکاری ارگان‌های ذی‌ربط ایجاد می‌شود.

محمدباقر قالیباف به برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که به آسیب‌های اجتماعی توجه کرده، اشاره کرد و ضمن انتقاد از عدم پی‌گیری برای اجرایی شدن این قوانین در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی، پیشنهاد کرد که جلسات مشترک دادستانی، شهرداری، پلیس و دیگر مراجع ذی‌ربط به طور مشترک و ماهانه برگزار شود که این پیشنهاد مورد استقبال دادستان تهران قرار گرفت.

لزوم انضباط شهری

وی برقراری انضباط شهری را وظیفه‌ی مهم شهرداری دانست و از مناطقی که کانون آسیب‌های اجتماعی است مانند هرندی و دره‌ی اسلام‌آباد، تحت عنوان حفره‌های شهری یاد کرد و نظارت دادستانی، پلیس و شهرداری را بر این مناطق ضروری دانست.

وی امنیت اجتماعی را ناشی از برقراری انضباط شهری اعلام نمود که در پی آن، امنیت عمومی و داخلی به عنوان خواست مردم و حاکمیت محقق خواهد شد.

آسیب‌های اجتماعی پنهان و آشکار

در ادامه، سردار ساجدی‌نیا فرمانده نیروی انتظامی، صدور احکام قضایی قاطع در موضوعات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را در رفع مشکل تاثیرگذار دانست و گزارشی از نتایج اقدامات ناجا پیرامون آسیب‌های اجتماعی ارائه داد که در بخشی از آن اعلام کرد: 36 مورد آسیب اجتماعی شناسایی شده است.

در این جلسه، معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و برخی مسئولین شهرداری به مشکلات شهری اشاره و راهکارهایی ارائه دادند.

دادستان تهران در پایان اعلام آمادگی کرد تا به عنوان متولی برگزاری ماهانه این جلسه اقدام کند و گفت دادستانی از دستگاه‌های متولی انجام وظایف را مطالبه می‌کند.

دولت آبادی آسیب‌های اجتماعی را از جنبه‌ی دیگر به دو نوع عمومی و اختصاصی تقسیم کرد و گفت: در آسیب‌های خاص مانند طلاق، حضور دیگر دستگاه‌های مرتبط ضروری است، اما حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی مربوط به دادستانی، شهرداری و پلیس و برخی سازمان های متولی امور اجتماعی است.

جهت‌گیری تبلیغات شهری بر محور فرهنگ و دین

جعفری دولت آبادی معضل دیگر را که به فرهنگ مربوط می‌شود، نوع تبلیغات شهری خواند و تاکید کرد: شهرداری باید در مورد امور فرهنگی فعالیت بیشتری انجام دهد.

دادستان تهران با تاکید بر این که اقدامات پلیس و شهرداری مانند نصب دوربین‌ها در معابر و تامین روشنایی پارک‌ها و خیابان‌ها در رفع آسیب‌هایی مانند تجاهر به استعمال مواد مخدر و سرقت تاثیرگذار است، با اشاره به بازدیدهای شبانه‌ی معاونان دادستان از سطح شهر، از آنان خواست که از مراکز ایجاد شده توسط شهرداری در رفع آسیب‌های اجتماعی مانند مرکز بهاران بازدید به عمل آورند.