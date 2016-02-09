اعلام فراخوان نخستین جایزه مجمع نویسندگان و منتقدان سینمای انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره جایزه مجمع نویسندگان و منتقدین سینمای انقلاب امسال پس از جشنواره فیلم فجر برگزار می شود و یکی از بخش های ویژه این مراسم، جایزه بخش نقد است.

امسال در کنار جوایزی که به فیلم های برگزیده منتقدان داده می شود، بخش ویژه مطالب نوشته شده توسط منتقدان در ایام جشنواره فجر نیز در نظر گرفته شده است. بر همین اساس، منتقدان می توانند تا ۲۴ بهمن ماه، مطالب نوشته شده خود را در ۴ قالب «نقد»، «یادداشت»، «معرفی» و «گزارش» برای ایمیل مجمع ارسال کنند.

منتقدان و نویسندگان در ارسال مطالب خود باید موارد زیر را رعایت کنند:

فایل های ارسالی در قالب فایل Word به ایمیل ارسالی ضمیمه شود.

در عنوان ایمیل ارسالی باید نوشته شود: برای شرکت در بخش نقد.

حتما نام کامل نویسنده و لینک محل انتشار مطلب (در صورت انتشار) آورده شود.

مطالب نویسندگان باید حتما مرتبط با آثار، حواشی و رویکردهای سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر باشد و مطالب قدیمی یا غیرمرتبط در جایزه پذیرفته نمی شود.

آثار ارسالی توسط هیات داورانی متشکل از محمدتقی فهیم، ناصر هاشم زاده، سعید مستغاثی و سید محمد حسینی داوری می شود و از آثار برگزیده در مراسم اختتامیه تقدیر به عمل می آید.

نخستین دوره جایزه مجمع نویسندگان و منتقدان سینمای انقلاب، همزمان با پنجمین دوره جایزه سینمایی ققنوس، در مراسمی مشترک با نام جشن تقدیر از منتخبان سینمای فجر انقلاب، ۳۰ بهمن ماه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد.