مردم کاشمر پیکر«احمد رضایی» را تا آرامگاه ابدی اش مشایعت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک و مطهر شهید احمد رضایی اوندری از شهدای مدافع حرم حضرت زینب (س) صبح سه شنبه با حضور خیل عظیم اقشار مختلف مردم و مسئولان این شهرستان از محل مسجد جامع کاشمر تشییع شد.

در این مراسم که صبح امروز از مقابل مسجد جامع کاشمر آغاز شد پیکر این شهید مدافع حرم تا امامزاده سید حمزه بر دستان مردم قدرشناس تشییع و سپس برای دفن به زادگاهش در روستای«اوندر» از توابع بخش کوهسرخ کاشمر منتقل شد.

گفتنی است این شهید در واقع ششمین شهید در خانواده رضایی است که پیکرش در کنار سایر اقوام شهیدش آرام گرفت.

شهید احمد رضایی اوندری از جمعی تیپ زرهی ۲۱ امام رضا مستقر در نیشابور در پی آزادسازی دو شهر مهم در سوریه به همراه فرماندهی این تیپ سردار قاجاریان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.