کسب ۵ مدال توسط نخبگان قمی در مسابقات ملی مهارت

احمد عطارنیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مسابقات ملی مهارت در بهمن‌ماه سال‌جاری در استان البرز، از حضور ۱۶ نفر از نخبگان قمی در ۱۵ رشته این مسابقات خبر داد و گفت: تیم اعزامی استان قم موفق به کسب یک مدال طلا، سه مدال نقره، یک مدال برنز و چهار دیپلم افتخار شد.

وی گفت: محمد جلیلی در رشته قنادی مدال طلا، علی موحدی در رشته طراحی وب مدال نقره، علی حسین‌خانی و حامد حسین‌خانی در تیم دو نفره طراحی فضای سبز دو مدال نقره، محمدحسین عالی در رشته جواهرسازی مدال برنز و محسن داودآبادی در تبرید و تهویه، پوریا برومند راد در تراش CNC، حسین سعیدی در جوشکاری، علی یوسفی در رشته فناوری اتومبیل چهار دیپلم افتخار را برای استان قم به ارمغان آورده‌اند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان قم عنوان کرد: ایجاد بستر مناسب جهت رقابت سالم بین مهارت آموختگان، اعتلای ارزش کار در جوانان و جامعه، ایجاد فرصت و امکان تبادل اطلاعات فنی و حرفه‌ای بین جوانان، ایجاد فرصت مناسب جهت شکوفایی و کشف استعدادهای حرفه‌ای جوانان، فراهم کردن شرایط شرکت حرفه آموختگان در صحنه رقابت‌های بین المللی و آشنایی با تکنولوژی پیشرفته و جدید از جمله اهداف برگزاری مسابقات ملی مهارت است.

عطارنیا ابراز کرد: برگزیدگان نهایی شانزدهمین و هفدهمین مسابقات ملی مهارت پس از شرکت در اردوهای آماده‌سازی در رشته‌های منتخب به چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت که در سال ۲۰۱۷ در کشور امارات متحده عربی برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.