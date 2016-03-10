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۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۴۹

پس از بازدیدی سرزده صورت گرفت؛

دستور ویژه وزیر ورزش برای تغییر شرایط اردوی ملی پوشان تیراندازی

دستور ویژه وزیر ورزش برای تغییر شرایط اردوی ملی پوشان تیراندازی

وزیر ورزش و جوانان در بازدیدی سر زده از اردوی تیم ملی تیراندازی بانوان، دستورتغییر وضعیت اسکان و غذای اردونشینان را درکوتاه ترین زمان، صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی عصر روز پنجشنبه پس از بازگشت از همایش توسعه سوارکاری، چوگان و صنعت اسب، به صورت سرزده از اردوی تیم ملی بانوان تیراندازی بازدید کرد.

وی در این بازدید پس از گفت و گو با ملی پوشان و کادر فنی تیم، از چگونگی تمرینات، محل اسکان و وضعیت غذای ملی پوشان جویا شد.

سپس طی دستور ویژه ای به نیکوخصال مدیر مجموعه ورزشی آزادی، خواستار جا به جایی، تغییر محل اسکان و غذاخوری تیم ملی تیراندازی در کوتاه ترین زمان ممکن شد.

دکتر محمود گودرزی در این بازدید از تلاش ورزشکاران برای سربلندی نام ایران تقدیر کرد.

کد مطلب 3047202

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