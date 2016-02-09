بانوان کشور در ۴۵ رشته ورزشی فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رباب شهریان ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان اظهار داشت: مهمترین سیاست های ما در فعالیت هایمان فرمایشات مقام معظم رهبری است چراکه ایشان نگاه ویژه ای به ورزش بانوان برای داشتن جامعه سالم دارند.

وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری می فرمایند وقتی یک بانوی مسلمان ایرانی با حجاب خود در سکوی قهرمانی می ایستد کار بسیار با عظمتی است.

معاون امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری برای ما فصل الخطاب است، ادامه داد: ورزش بانوان در ایران توانسته حجاب را به عنوان یک ارزش به تمام جهان صادر کند.

شهریان با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید نگاه ویژه به ورزش برای توزیع فرصت های متعادل و متوازن دارد، تصریح کرد: اگر مادران ما ورزش کنند جامعه ای سالم و شاداب خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه با کمک ورزش می توان آسیب های اجتماعی که جوانان ما را تهدید می کنند کاهش داد، افزود: پس از انقلاب بانوان ما در پنج رشته فعالیت می کردند اما در حال حاضر بانوان ما در ۴۵ رشته ورزشی فعالیت می کنند.

معاون امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد محدودی مربی زن داشتیم اما اکنون ۱۰۰ هزار مربی و ۶۰ هزار داور زن داریم.