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۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۱۲

معاون وزیر ورزش:

بانوان کشور در ۴۵ رشته ورزشی فعالیت دارند

بانوان کشور در ۴۵ رشته ورزشی فعالیت دارند

خرم آباد - معاون امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان از فعالیت بانوان ورزشکار کشور در ۴۵ رشته ورزشی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رباب شهریان ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان اظهار داشت: مهمترین سیاست های ما در فعالیت هایمان فرمایشات مقام معظم رهبری است چراکه ایشان نگاه ویژه ای به ورزش بانوان برای داشتن جامعه سالم دارند.

وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری می فرمایند وقتی یک بانوی مسلمان ایرانی با حجاب خود در سکوی قهرمانی می ایستد کار بسیار با عظمتی است.

معاون امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری برای ما فصل الخطاب است، ادامه داد: ورزش بانوان در ایران توانسته حجاب را به عنوان یک ارزش به تمام جهان صادر کند.

شهریان با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید نگاه ویژه به ورزش برای توزیع فرصت های متعادل و متوازن دارد، تصریح کرد: اگر مادران ما ورزش کنند جامعه ای سالم و شاداب خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه با کمک ورزش می توان آسیب های اجتماعی که جوانان ما را تهدید می کنند کاهش داد، افزود: پس از انقلاب بانوان ما در پنج رشته فعالیت می کردند اما در حال حاضر بانوان ما در ۴۵ رشته ورزشی فعالیت می کنند.

معاون امور ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعداد محدودی مربی زن داشتیم اما اکنون ۱۰۰ هزار مربی و ۶۰ هزار داور زن داریم.

کد مطلب 3047211

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