برگزاری گردهمایی توسط جامعه راهنمایان/جشن مشکلات را حل نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین گردهمایی گردشگری راهنمایان ایران توسط جامعه راهنمایان گردشگری کشور روز دوم اسفند ماه در سالن اصلی موزه اسلامی برگزار می‌شود. در این برنامه آن‌طور که جامعه راهنمایان اعلام کرده، رئیس سازمان میراث فرهنگی، معاون گردشگری، رئیس جامعه راهنمایان، رئیس جامعه تورگردانان، رئیس دفتر هماهنگی سازمان، نماینده‌ای از ناجا، نماینده از وزارت امور خارجه، مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی ایران و رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی تهران حضور خواهند داشت.

این مراسم که از ساعت ۹ صبح شروع می شود و تا ۱۵ بعدازظهر ادامه دارد، بیشتر حول محور مسائل و مشکلات راهنمایان در تورهای ورودی و خروجی سخنرانی خواهد شد. همزمان با این برنامه در روز دوم اسفند جشن راهنمایان گردشگری با حضور ۳۰۰ نفر از راهنمایان توسط انجمن صنفی راهنمایان گردشگری در استان اصفهان برگزار می‌شود.

مسعود عبداللهی رئیس جامعه راهنمایان کشور در یک نشست خبری که پیش از ظهر بیستم بهمن ماه برگزار شد به تشریح برنامه جامعه پرداخت و گفت: روز دوم اسفند ماه به صورت تخصصی یک گردهمایی برگزار می‌شود. ما قصد نداریم جشن برگزار کنیم. معتقدیم روز جهانی راهنمایان باید در تمام استان‌ها به صورت مجزا برنامه برگزار شود و چون بیش از چهار هزار راهنما در تهران وجود دارد، طبق روال سال‌های قبل یک برنامه در تهران خواهیم داشت. برنامه‌های آموزشی در نظر گرفتیم که متناسب با روز جهانی راهنمایان باشد. در روز سوم تورهای یک روزه به مقصد ری، تهران و قزوین برگزار خواهیم کرد و در روز چهارم نیز تورهای پیاده‌روی برگزار می‌شود. از سوی دیگر به برنامه انجمن صنفی راهنمایان در اصفهان نیز دعوت نشده‌ایم ما معتقدیم اگر قرار است مشکلات راهنمایان حل شود، نمی‌توان آن را در قالب جشن بیان کرد.

تعامل با آژانسها نه تقابل با آنها

وی همچنین گفت: حدود هفت هزار راهنمای گردشگری دارای کارت در کشور وجود دارد که البته همه آنها فعال نیستند. اما جامعه می‌خواهد که از وجود همه راهنمایان استفاده کند به همین دلیل کلاس‌های زبان‌های مختلف برگزار کرده‌ایم و قصد داریم کمیته مشترکی با تورگردانان داشته باشیم. با دوستان آژانس‌دار که درباره جذب گردشگر موفق عمل کرده‌اند، ارتباط‌اتی برقرار شده تا نیروهای لازم را بازآموزی کنیم. اگر قرار باشد که ۲۰ میلیون گردشگر در ایران داشته باشیم، باید پرسنل راهنمایان آمده باشند.

عبداللهی ادامه داد: بسیاری از این راهنماها از نظر ما راهنما نیستند. ما کسی را راهنما می‌دانیم که تجربه کار و برگزاری تور داشته باشد؛ نه اینکه فقط در یک دوره شرکت کرده باشد. اکنون ۳۸۰ راهنما در کشور عضو جامعه هستند و تعداد کمی از راهنمایان کشور در حوزه تورهای ورودی کار می‌کنند.

رئیس جامعه راهنمایان کشور از برگزاری دوره‌های آشنایی با زبان‌های فرانسه، آلمانی و ترکیه خبر داد و گفت: این دوره‌ها حتی با تعداد کم نیز برگزار می‌شود. اکنون ما راهنمای روسی‌زبان نیز داریم. از میان اعضای جامعه، افرادی داریم که تحصیلات عالی دارند که به صورت عملی هم کار کرده‌اند. ما می‌خواهیم که در تعامل با آژانس‌ها باشیم و همکاری چند جانبه‌ای با جامعه و تشکل‌ها حفظ شود؛ نه اینکه در مقابل‌ آنها قرار گیریم.

وی به امنیت شغلی راهنمایان در سفرهای داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: قرارداد، حقوق، بیمه و امنیت شغلی راهنمایان یکی از این مسائل است که باید به آنها بپردازیم و اینکه به راهنمای تور به عنوان یک شغل نگاه شود و روز جهانی راهنمایان در تقویم کشور جای بگیرد. اکنون ۱۵۵ نفر از ۳۸۰ راهنمای عضو جامعه، بیمه هستند و ما کارگزار هستیم. در دوره‌های قبل کمک‌هایی از سوی سازمان میراث فرهنگی شده بود. در برنامه ششم دولت نیز این موضوع آمده است اما در اولویت قرار نگرفت.

همکاری جامعه با کانون برای برگزاری کنوانسیون ۲۰۱۷

وی درباره برگزاری کنوانسیون راهنمایان گردشگری جهان که در سال ۲۰۱۷ و توسط انجمن صنفی راهنمایان برگزار می‌شود نیز گفت: قرار شد پیش نویس تفاهمنامه‌ای با معاونت گردشگری، دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری و کانون صنفی راهنمایان نوشته شود این کار توسط جامعه راهنمایان انجام و به کانون و معاونت گردشگری ارائه شد. اما بعد از گذشت سه هفته هیچ پاسخی به آن ندادند. با توجه به شرایط ویژه کشور، ما حمایت خودمان را از این برنامه اعلام می‌کنیم ولی قرار بود در این تفاهمنامه نوع همکاری‌ها به صورت شفاف مشخص شود اما هیچ جوابی تاکنون نه از سوی کانون و نه از سوی سازمان میراث فرهنگی نگرفته‌ایم. از طرف دیگر انتقادهایی نیز به این برنامه داریم.

در ادامه این برنامه، رجبی عضو هیات مدیره جامعه راهنمایان کشور نیز گفت: در پوستری که برای گردهمایی راهنمایان کشور طراحی کرده ایم به موضوع صنایع دستی و فرش ایران، جاذبه های گردشگری اشاره شده است .

وی افزود: معمولا راهنمای تور در کشور به عنوان یک شغل جایگاهی ندارد و همیشه به عنوان شغل دوم و یا سوم مورد توجه قرار گرفته است.

رجبی گفت: برگزاری جشن برای بیان درد راهنمایان کار اصلی نیست. ما زمانی میتوانیم جشن بگیریم که در حل مشکلات موفق شده باشیم.