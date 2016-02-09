۱۰فقره سرقت لوازم داخل خودرو در ایلام کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان ایلام اظهار داشت: پس از وقوع چند فقره سرقت لوازم داخل خودرو موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

سرهنگ علیرضا گوهری افزود: پس از چند روز کار اطلاعاتی و کنترل سارقان سابقه دار سرنخ های از رد پای سارق حرفه ای در این پرونده باز شده است.

وی تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی کارگاهان مخفیگاه سارق شناسایی و تحت کنترل درآمد و با دستگیری این متهم پرده از راز سرقت های لوازم داخل خودرو در شهر ایلام برداشته شد.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی استان ایلام در خصوص نحوه سرقت متهم نیز گفت: سارق در محل های خلوت و از خودروهایی که از سیستم امنیتی مناسبی برخوردار نبودند در ساعات خلوت اقدام به سرقت می کرد.

واژگونی خودرو پراید در شهرستان دهلران قربانی گرفت

رئیس پلیس راه استان ایلام نیز گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو پراید یک نفر کشته و چهار نفر مجروح شدند.

سرهنگ محسن ناصری اظهار داشت: پس از اطلاع پلیس از واژگونی یک دستگاه خودرو پراید در محور دهلران به سمت مهران گشت پلیس راه به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: پس از حضور ماموران به محل حادثه مشخص شد یک دستگاه خودرو پراید به دلایل نامعلومی از جاده منحرف و واژگون شده بود و در این حادثه دلخراش یک نفر از سرنشینان خودرو کشته و چهار نفر دیگر به شدت مجروح شدند.

سرمايه اجتماعی نيروی محركه و پتانسيل تعامل بين پليس وشهروندان

فرمانده انتظامی استان ایلام هم در نشستی با تاکيد بر اين که امنيت نيازی اساسی و همگانی بوده و بی نيازی از آن محال است، گفت: سرمايه اجتماعی، نيروی محركه و پتانسيل تعامل بين پليس و شهروندان است.

سردار علی دولتی اظهار داشت: امنيت موهبتی است كه در سايه آن، زندگی جريان می گيرد و با كم و كاستي آن، نبض هستی به کندی می گرايد.

وی ادامه داد: امروز نيروی انتظامی توانسته به وظايف ذاتی خود که همان استقرار نظم و امنيت در جامعه و مبارزه قاطع با مخلان امنيت است به نحو مطلوبی عمل کرده و آسايش و آرامش نويد بخشي را به مردم هديه دهد.

فرمانده انتظامی استان ايلام با تاکيد بر اينکه رويکرد امروز پليس، امنيت مردم محور و پليس اجتماعی است، بيان کرد: امنيت يک محصول اجتماعی است که با مشارکت و هماهنگی همه سازمان ها و نهادها حاصل می شود و پليس نيز حافظ اين امنيت است.