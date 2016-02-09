به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاح فاز اول باند دوم جاده نایین انارک، اظهار داشت: یک هزار و ۳۷۵ پروژه زیربنایی، عمرانی و تولیدی به ارزش ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در استان اصفهان به تصویب رسید که ۷۵ درصد آن توسط بخش خصوصی و تولیدکنندگان محقق شده است.

وی بیان داشت: جاده نایین انارک – خور طبس یکی از پروژه‌های مهم راهسازی و بخشی از جاده معروف طریق الرضا است که محور دو بانده نایین - انارک با طول ۷۰ کیلومتر بخشی از آن است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه اتمام این پروژه است، افزود: فاز اول آن به طول ۳۰ کیلومتر امروز افتتاح می‌شود، اما ۴۰ کیلومتر باقی مانده آن در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکن مهر به ارزش ۱۰ هزار میلیارد ریال در استان اصفهان، اضافه کرد: پرونده ۲۶۰ هزار واحدی مسکن مهر استان تا شهریور ماه سال ۹۵ بسته خواهد شد.

زرگرپور ادامه داد: در سفر رییس جمهور به استان اصفهان ۳۶ پروژه به ارزش هفت هزار میلیارد ریال تا پایان سال ۹۵ تصویب شده است که در حال اجرای ۱۰ طرح آن هستیم.

استاندار اصفهان گفت: در سفر رییس جمهور به اصفهان، تشکیل شورای تسهیل تولید به تصویب رسید که طی آن گفت‌ و گوهایی بین بخش خصوصی و دولت انجام شده و هر ماه گزارش آن به وزارت کشور ارائه می‌شود که این شورا یکی از بهترین دستاوردهای سفر رییس جمهور به استان بوده است.