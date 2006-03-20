خطر بيو تروريسم با بمب اتم برابري مي كند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" ، تأثير اين سم بر الگوي بروز ژني در سلولهاي بدن سالها پس از تماس اوليه با اين سم باقي است.

دكتر محمد ابو دنيا دارو شناس دانشگاه دوك در اين باره مي گويد: اين سم با تأثير بر ژنهائي كه مسئول كد گذاري پروتئينهاي دخيل در عملكرد مغز هستند، تأثير دراز مدت خود را بر سلولهاي بدن اعمال مي كند.

در سال 1995 رانندگان مسيرهاي فرعي در توكيو طي يك حمله تروريستي با اين ماده سمي آلوده شدند. اين ماده در جنگ خليج فارس در جريان تخريب زرادخانه هاي در عراق نيز بسياري از سربازان را آلوده كرد. سربازان به دنبال آلوده شدن با اين سم دچار خستگي مزمن درد هاي مفصلي و عضلاني از دست دادن تمركز فراموشي و بي قراري شدند.

تحقيقات جديد كه در آخرين شماره نشريه biochemical pharmacy به چاپ رسيده است سازو كار تأثير اين سم بر بدن انسان را به تشريح نشان مي دهد.

درعرض 15 دقيقه پس ازتماس با اين گاز 65 ژن مختلف درمغزموشهاي آزمايشگاهي دچارتغيير مي شوند. به اين ترتيب ميزان پروتئين توليد شده توسط اين ژنها كاهش و يا افزايش مي يابد. تا سه ماه پس از تماس اوليه تغييرات ايجاد شده در 38 ژن مغزي كماكان ادامه دارد.

مطالعات انساني نشان مي دهند كه تأثير اين سم بر ژنهاي انساني تا 20 سال باقي مي ماند. در جريان مسموميت با اين ماده بيشترين عضوي كه آسيب مي بيند مغز است.

دانشمندان مي گويند مي توان با استفاده از يك آزمون ساده خوني تعيين كرد كه آيا شخصي كه در معرض اين سم قرار گرفته آسيب مي بيند و يا نه .