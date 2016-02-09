حمید یاری در گفتگو با مهر، اظهار کرد: پرونده این رقابت ها روز دوشنبه گذشته و با برگزاری مرحله پایانی در زورخانه موسی بن جعفر (ع) بیرجند بسته شد.

وی افزود: از مجموع ۱۰ تیم حاضر در لیگ برتر زورخانه‌ای کشور ۵ تیم به مرحله فینال راه پیدا کردند که در نهایت تیم استان البرز با کسب ۲۹۰ امتیاز بر سکوی سوم ایستاد.

رییس هیئت ورزش های باستانی و زورخانه ای استان البرز خاطرنشان کرد: تیم های اصفهان با ۲۹۴ امتیاز و خراسان جنوبی با ۲۹۲ امتیاز بالاتر از نماینده البرز رتبه اول و دوم را به خود اختصاص دادند.

یاری با بیان اینکه برترین های کشور در مواد مختلف در این رقابت ها حضور داشتند، گفت: لیگ برتر کشور در سطح کیفی بالایی برگزار شد و استان البرز در یک رقابت شانه به شانه با مدعیان کشور و با اختلافی ناچیز در رتبه سوم قرار گرفت.

وی تصریح کرد: به مدد حضور چهره های پیشکسوت و نامی در البرز ورزش باستانی رونقی شایسته در این استان دارد و به شکل منظم برنامه های متنوع با محوریت زورخانه عیاران کرج به اجرا در می آید.

یاری در پایان توجه به سنین پایه را یکی دیگر از دلایل حضور موثر البرز در ورزش باستانی دانست و گفت: در حال حاضر نونهالان و نوجوانان زیادی دربرنامه های آموزشی ما حضور دارند و در مسابقات قهرمانی کشور که چندی پیش به میزبانی البرز برگزار شد شاهد درخشش آنها بودیم.