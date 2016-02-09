به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز سه شنبه به مناسبت ایام‌الله دهه فجر در دیدار مدیران حوزه علمیه استان قزوین اظهار کرد: باید در حوزه‌های علمیه اندیشه‌های رهبری و مبانی قرآن ترویج بیشتری داشته و تقویت شود و اساتید باید تلاش کنند تا طلبه‌ها در چنین فضایی رشد پیدا کنند.

وی تصریح کرد: گاهی آمارها به گونه‌ای ارائه و آماده می‌شود که به‌ظاهر کارهای بسیار زیادی انجام شده تا مسئول بالادستی را راضی کند اما باید به خروجی کارهایی که صورت می‌گیرد و میزان تأثیرگذاری آن توجه شود تا دینمان را به‌نظام و رهبری به خوبی ادا کنیم.

امام‌جمعه قزوین ادامه داد: زمانی آمارها قابل قبول می‌شود که برنامه‌ها اثرگذار شوند و اثرگذاری برنامه‌ها زمانی نمود عینی پیدا می‌کنند که معضلات جامعه را برطرف نمایند و رفتارهای شایسته و برمبنای اسلام و قرآن در میان اقشار مختلف جامعه تبیین شوند و آثار آن را در فضای عمومی جامعه مشاهده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: روحانیون و اساتید حوزه در ابتدا باید در خود تحول و تغییر ایجاد کنند تا انتظار داشته باشند حرفشان را طلاب بپذیرند و اگر نگاه‌های دنیایی و دلبستگی‌های مادی در چنین فضایی وجود داشته باشد، اثرگذاری در طلاب به وجود نمی‌آید.

وی بیان کرد: طلاب در گذشته اگر فرصتی پیدا می‌کردند به دنبال پر کردن زمان خود با برنامه‌های مفیدی مانند کلاس‌های درس اخلاق و سایر مسائل بودند و امروز هم باید طلاب همان مسیر صحیح گذشته را دنبال کنند و اجازه ندهند ابزارهای نوین امروز، زمان را از آن‌ها برای انجام کارهای مفید بگیرد.

آیت‌الله عابدینی یادآور شد: قرآن به ما می‌آموزد که یکی از کارهای اساسی که باید در کار طلبه‌ها و روحانیون وجود داشته باشد، یاد و ذکر خدای متعال است و اگر به چنین مسیری حرکت نکنیم و کارها را بر این مبنا انجام ندهیم به بی‌راهه رفته‌ایم.

امام‌جمعه قزوین با بیان این‌که معیشت تنها آب و نان نیست، یادآور شد: واژه معیشت در قرآن شامل تفکر و تعقل، فرهنگ دانش و یاد خدا نیز می‌شود و کسانی که از آن بهره‌مند هستند درواقع مورد توجه خدای متعال قرار دارند و نباید گمان کنیم که تنها معیشت به معنای آب و نان است.

وی اظهار کرد: جهان امروز به این نتیجه رسیده که انسان تنها با علم و دانش به سعادت دست پیدا نمی‌کند و اگر می‌خواهیم سعادتمند شویم باید به مسئله مهمی چون حکمت توجه شود و علم بدون حکمت جهان را از مسیر حقیقی و سعادت دور می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تأکید کرد: در رفتارهای مدیران و کارکنان حوزه‌های علمیه نباید وابستگی‌های سیاسی و جناحی به وجود بیاید چرا که جناحی بودن با تقوا جمع نمی‌شود و آن جناح هر جناحی که باشد تفاوتی ندارد و باید تنها رضا و خشنودی خدای متعال ملاک کار قرار گیرد.

آیت‌الله عابدینی اظهار کرد: نباید تنها آن چیزی که به نفع ما است را به‌حق تشبیه کنیم و چنین نگاهی در جامعه باید تغییر کند، تا همه در مقابل حقِ برگرفته از مبانی دینی و الهی تسلیم باشند.

حجت‌الاسلام علی عباسی مدیر حوزه علمیه هم در این دیدار تأکید کرد: مدیران مدارس، طلاب و روحانیون باید پیشتاز تفکر انقلابی باشند و به تبیین آرمان‌های امام و انقلاب بپردازند.

وی تصریح کرد: باید درب حوزه‌های علمیه به روی مردم باز شود و با تدوین برنامه‌هایی دینی و معرفتی در حوزه‌های علمیه، مردم را بیشتر با حوزه‌ها آشنا کنیم.

مدیر حوزه علمیه استان قزوین بیان کرد: هر مدرسه علمیه یک مسجد را در نظر گرفته تا در آن فعالیت نماید و با حضور طلاب و مردم برنامه‌هایی را اجرا کند تا از این طریق ارتباط با اقشار مختلف مردم به‌ویژه جوانان تقویت شود.