۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۰۵

نماینده ولی‌فقیه در قزوین:

حوزه های علمیه از وابستگی‌های سیاسی و جناحی اجتناب کنند

قزوین- نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین گفت: نباید وابستگی های سیاسی و جناحی در مدیران حوزه های علمیه وجود داشته باشد زیرا این وابستگی ها با تقوا جمع نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی روز سه شنبه به مناسبت ایام‌الله دهه فجر در دیدار مدیران حوزه علمیه استان قزوین اظهار کرد: باید در حوزه‌های علمیه اندیشه‌های رهبری و مبانی قرآن ترویج بیشتری داشته و تقویت شود و اساتید باید تلاش کنند تا طلبه‌ها در چنین فضایی رشد پیدا کنند.

وی تصریح کرد: گاهی آمارها به گونه‌ای ارائه و آماده می‌شود که به‌ظاهر کارهای بسیار زیادی انجام شده تا مسئول بالادستی را راضی کند اما باید به خروجی کارهایی که صورت می‌گیرد و میزان تأثیرگذاری آن توجه شود تا دینمان را به‌نظام و رهبری به خوبی ادا کنیم.

امام‌جمعه قزوین ادامه داد: زمانی آمارها قابل قبول می‌شود که برنامه‌ها اثرگذار شوند و اثرگذاری برنامه‌ها زمانی نمود عینی پیدا می‌کنند که معضلات جامعه را برطرف نمایند و رفتارهای شایسته و برمبنای اسلام و قرآن در میان اقشار مختلف جامعه تبیین شوند و آثار آن را در فضای عمومی جامعه مشاهده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: روحانیون و اساتید حوزه در ابتدا باید در خود تحول و تغییر ایجاد کنند تا انتظار داشته باشند حرفشان را طلاب بپذیرند و اگر نگاه‌های دنیایی و دلبستگی‌های مادی در چنین فضایی وجود داشته باشد، اثرگذاری در طلاب به وجود نمی‌آید.

وی بیان کرد: طلاب در گذشته اگر فرصتی پیدا می‌کردند به دنبال پر کردن زمان خود با برنامه‌های مفیدی مانند کلاس‌های درس اخلاق و سایر مسائل بودند و امروز هم باید طلاب همان مسیر صحیح گذشته را دنبال کنند و اجازه ندهند ابزارهای نوین امروز، زمان را از آن‌ها برای انجام کارهای مفید بگیرد.

آیت‌الله عابدینی یادآور شد: قرآن به ما می‌آموزد که یکی از کارهای اساسی که باید در کار طلبه‌ها و روحانیون وجود داشته باشد، یاد و ذکر خدای متعال است و اگر به چنین مسیری حرکت نکنیم و کارها را بر این مبنا انجام ندهیم به بی‌راهه رفته‌ایم.

امام‌جمعه قزوین با بیان این‌که معیشت تنها آب و نان نیست، یادآور شد: واژه معیشت در قرآن شامل تفکر و تعقل، فرهنگ دانش و یاد خدا نیز می‌شود و کسانی که از آن بهره‌مند هستند درواقع مورد توجه خدای متعال قرار دارند و نباید گمان کنیم که تنها معیشت به معنای آب و نان است.

وی اظهار کرد: جهان امروز به این نتیجه رسیده که انسان تنها با علم و دانش به سعادت دست پیدا نمی‌کند و اگر می‌خواهیم سعادتمند شویم باید به مسئله مهمی چون حکمت توجه شود و علم بدون حکمت جهان را از مسیر حقیقی و سعادت دور می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین تأکید کرد: در رفتارهای مدیران و کارکنان حوزه‌های علمیه نباید وابستگی‌های سیاسی و جناحی به وجود بیاید چرا که جناحی بودن با تقوا جمع نمی‌شود و آن جناح هر جناحی که باشد تفاوتی ندارد و باید تنها رضا و خشنودی خدای متعال ملاک کار قرار گیرد.

آیت‌الله عابدینی اظهار کرد: نباید تنها آن چیزی که به نفع ما است را به‌حق تشبیه کنیم و چنین نگاهی در جامعه باید تغییر کند، تا همه در مقابل حقِ برگرفته از مبانی دینی و الهی تسلیم باشند.

حجت‌الاسلام علی عباسی مدیر حوزه علمیه هم در این دیدار تأکید کرد: مدیران مدارس، طلاب و روحانیون باید پیشتاز تفکر انقلابی باشند و به تبیین آرمان‌های امام و انقلاب بپردازند.

وی تصریح کرد: باید درب حوزه‌های علمیه به روی مردم باز شود و با تدوین برنامه‌هایی دینی و معرفتی در حوزه‌های علمیه، مردم را بیشتر با حوزه‌ها آشنا کنیم.

مدیر حوزه علمیه استان قزوین بیان کرد: هر مدرسه علمیه یک مسجد را در نظر گرفته تا در آن فعالیت نماید و با حضور طلاب و مردم برنامه‌هایی را اجرا کند تا از این طریق ارتباط با اقشار مختلف مردم به‌ویژه جوانان تقویت شود.

