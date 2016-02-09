به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مرادی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران محدودیت های ترافیكی و مسیر های جایگزین تردد وسایل نقلیه در مرکز لرستان را اعلام كرد.

وی با اشاره به مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در خرم آباد گفت: شروع راهپیمایی از میدان شهداء به سمت چهارراه فرهنگ - میدان شاپور خواست - میدان عدالت - پل انقلاب - تقاطع بیمارستان - خیابان انقلاب و میدان ۲۲ بهمن خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان همچنین تردد همه وسایل نقلیه از خیابان امام(ره) حد فاصل ۱۲ برجی به سمت چهار راه بانک - میدان شهداء - میدان شاپور خواست، پل انقلاب - تقاطع بیمارستان - خیابان انقلاب - میدان ۲۲ بهمن به صورت رفت و برگشت ممنوع اعلام کرد.

سرهنگ مرادی همچنین با بیان اینکه تردد از میدان استانداری به سمت تقاطع بانک ممنوع است گفت: تردد از پل دارایی زاده به طرف تقاطع فرهنگ، ورود وسایل نقلیه از بلوار ولی عصر(عج) و ساحلی به میدان ۲۲ بهمن و تردد وسایل نقلیه از بلوار ولایت به سمت میدان ۲۲ بهمن ممنوع است.

وی با اشاره به مسیرهای جایگزین در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن تصریح کرد: شهروندان می توانند برای تردد از بخش مركزی شهر از خیابان امام (ره) به سمت دوازده برجی - میدان آیت اله كمالوند - پل صفوی و میدان آزادی استفاده کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان همچنین بلوار ولایت به سمت راست خیابان نگارستان هشتم - ساحلی تپه شهداء - ساحلی جهادگران - میدان مادر - ساحلی پل انقلاب، بلوار ولایت به میدان ۲۲ بهمن از گلستان ششم- بلوار شهید شفیع پور، خیابان انقلاب از مسیر جنوب به شمال میدان ناصر خسرو - خیابان ۲۰ متری دهخدا - میدان رازی به سمت بلوار ولی عصر(عج) را از دیگر مسیرهای جایگزین برای تردد در شهر خرم آباد اعلام کرد.