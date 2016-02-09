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۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۱۲

محدودیت‌های ترافیكی راهپیمایی ۲۲ بهمن در مرکز لرستان اعلام شد

محدودیت‌های ترافیكی راهپیمایی ۲۲ بهمن در مرکز لرستان اعلام شد

خرم آباد - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان محدودیت های ترافیكی راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در مرکز این استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر مرادی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران محدودیت های ترافیكی و مسیر های جایگزین تردد وسایل نقلیه در مرکز لرستان را اعلام كرد.

وی با اشاره به مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در خرم آباد گفت: شروع راهپیمایی از میدان شهداء به سمت چهارراه فرهنگ - میدان شاپور خواست - میدان عدالت - پل انقلاب - تقاطع بیمارستان - خیابان انقلاب و میدان ۲۲ بهمن خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان همچنین تردد همه وسایل نقلیه از خیابان امام(ره) حد فاصل ۱۲ برجی به سمت چهار راه بانک - میدان شهداء - میدان شاپور خواست، پل انقلاب - تقاطع بیمارستان - خیابان انقلاب - میدان ۲۲ بهمن به صورت رفت و برگشت ممنوع اعلام کرد.

سرهنگ مرادی همچنین با بیان اینکه تردد از میدان استانداری به سمت تقاطع بانک ممنوع است گفت: تردد از پل دارایی زاده به طرف تقاطع فرهنگ، ورود وسایل نقلیه از بلوار ولی عصر(عج) و ساحلی به میدان ۲۲ بهمن و تردد وسایل نقلیه از بلوار ولایت به سمت میدان ۲۲ بهمن ممنوع است.

وی با اشاره به مسیرهای جایگزین در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن تصریح کرد: شهروندان می توانند برای تردد از بخش مركزی شهر از خیابان امام (ره) به سمت دوازده برجی - میدان آیت اله كمالوند - پل صفوی و میدان آزادی استفاده کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان همچنین بلوار ولایت به سمت راست خیابان نگارستان هشتم - ساحلی تپه شهداء - ساحلی جهادگران - میدان مادر - ساحلی پل انقلاب، بلوار ولایت به میدان ۲۲ بهمن از گلستان ششم- بلوار شهید شفیع پور، خیابان انقلاب از مسیر جنوب به شمال میدان ناصر خسرو - خیابان ۲۰ متری دهخدا - میدان رازی به سمت بلوار ولی عصر(عج) را از دیگر مسیرهای جایگزین برای تردد در شهر خرم آباد اعلام کرد.

کد مطلب 3047318

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