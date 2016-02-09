به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی، ظهر امروز در نشست هماهنگی شورای تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با بیان اینکه کارگر برای ارائه کار کیفی و آشنایی با تکنولوژی های روز دنیا و کارفرما برای تقویت بازارهای هدف و وارد کردن تکنولوژی به واحد خود نیازمند آموزش هستند، اظهار داشت: تنها در این صورت است که بازارهای جهانی در تسخیر تولیدات ایران قرار خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: در شرایطی که رکود و تورم با یکدیگر ایجاد یک بیماری اقتصادی به نام رکود تورمی کرده اند، لازم است به سمت تولید کیفی از یک سو و شناخت بازارهای هدف از سوی دیگر گام برداشته شود.

میرمحمدی با تاکید بر اینکه صنایع باید مکمل یکدیگر باشند نه اینکه برای رقابت مخرب با یکدیگر تلاش کنند، عنوان کرد: اگر صنایع با یکدیگر هم‌پوشانی داشته باشند، پیشرفت برای همه آنها قطعی خواهد بود اما رقابت و سرمایه گذاری غیراصولی، مشکلات عدیده ای ایجاد خواهد کرد.

کارگر و کارفرما در استان یزد به فرهنگ «منافع مشترک» دست یافته اند

وی در بخش دیگری از سخنان خو با اشاره روابط کارگری و کارفرمایی در استان یزد اظهار داشت: فرهنگ کار در استان یزد با سایر نقاط متفاوت است و خوشبختانه تعامل خوبی بین کارفرمایان و کارگران در استان یزد حکمفرماست و تنش‌ها و چالش‌های کمتری را در این زمینه شاهد هستیم.

میرمحمدی تصریح کرد: کارگر و کارفرما به فرهنگ منافع مشترک دست یافته اند و کارفرما می‌داند که پیشرفت کار وابسته به کارگر است و کارگر نیز به این درک رسیده که پیشرفت کار کارفرما، رفاه بیشتر او را به دنبال خواهد داشت و این امر سبب شده مشکلات بین این دو قشر در یزد در حداقل باشد.

۱۲ دستگاه برای خدمت رسانی به کارگران تلاش می کنند

استاندار یزد یادآور شد: از سوی دیگر، کارفرمایان در استان یزد اغلب انسان‌های متدینی بوده و سودجو نیستند و این امر سبب شده تا روابط خوبی بین کارگر و کارفرما حاکم باشد ضمن اینکه ۱۲ دستگاه برای خدمات رسانی و رفاه و آسایش کارگران در استان یزد تلاش می کنند.

وی بیان کرد: امیدواریم محیط کارگری با ارتقاء آموزش‌ها، پیشرفت واحدها و در نظر گرفتن رفاه و آسایش کارگران از سوی کارفرمایان، هر روز بالنده‌تر و به دور از تنش‌ها و مشکلات باشد.