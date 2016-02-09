۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۵:۵۸

پلی آف لیگ قهرمانان آسیا؛

پیروزی مقتدرانه پوهانگ مقابل هانوی/ آدلاید به شاندونگ باخت

تیم های فوتبال پوهانگ کره و شاندونگ چین با غلبه بر حریفان خود به رقابتهای گروهی لیگ قهرمانان آسیا راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله پلی آف رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال آسیا عصر امروز سه شنبه با برگزاری دو بازی پی گفته شد که طی آن تیم های پوهانگ کره و شاندونگ چین با غلبه بر حریفان خود به مرحله گروهی این مسابقات صعود کردند.

تیم پوهانگ کره که میزبان هانوی چین بود با حساب ۳ بر صفر این تیم را شکست داد. هر سه گل این تیم را شیم دونگ وون در دقایق ۳۵، ۶۲ و ۷۴ به ثمر رساند تا با هت تریک خود پوهانگ را به جمع تیم های گروه H برساند. در این گروه تیم های گوانگژو اورگرانده چین، سیدنی استرالیا و اوراوا ردز ژاپن نیز حضور دارند.

در دیگر بازی تیم آدلاید یونایتد استرالیا در زمین خود به مصاف شاندونگ چین رفت و برابر این تیم ۲ بر یک شکست خورد. گل دوم تیم شاندونگ را دیه گو تاردلی معروف به ثمر رساند. شاندونگ به گروه F راه یافت که سانفریس هیروشیما، اف سی سئول و بوریرام تایلند در آن حضور دارند.

