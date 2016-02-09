به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر سهشنبه در جلسه شورای اسلامی استان اصفهان به ضرورت ارتقای سرمایههای اجتماعی اصفهان اشاره و اظهار داشت: این مسئله نیازمند راهکارهای خاص خود و توجه تمامی مسئولان استانی در استفاده از ظرفیتهای بالقوه اصفهان است.
وی با اشاره به اینکه باید دقت کنیم که شهر بسیار زیبای اصفهان به دلیل میزان مهاجرتهای بالا به استان اصفهان مبدل نشود، افزود: تبیین ظرفیتهای خوب مناطق مختلف استان میتواند به امر مهاجرت معکوس کمک شایان توجهی کند.
شهردار اصفهان به ظرفیتهای خوب معنوی در استان اصفهان اشاره و بیان داشت: زیباییهای شهر و روستای اصفهان، جشنها و اعیاد، آیین یتیم نوازی، مناسبتهای مختلف فرهنگی، آیینهای فتوت و جوانمردی، فرهنگ ایثار وشهادت، زیارت، صله ارحام، دعاهای دسته جمعی، فرهنگ امور خیر، باران خوانی و چاووشی خوانی، آداب و رسوم، تولد، ازدواج و غیره همگی از ظرفیتهای جاذبههای معنوی این شهر و استان ما است.
وی با اشاره به اینکه ۱۱۰ سال پیش در اصفهان دبیرخانه گفتگوی ادیان و اقوام داشتیم، ابراز داشت: با این سابقه بینظیر اکنون نیازمند انسجام بیشتر میان مسئولان در سرتاسر استان در راستای رفع مشکلات هستیم و این گردهماییها نیز برای دستیابی به همدلی بیشتر در این راستا تشکیل میشود.
جمالینژاد با اشاره به اینکه همه ما در این استان هم سرنوشت هستیم و باید مشکلات را در سطح استانی رفع کنیم، تصریح داشت: دغدغه شهرهای کوچک شمال استان مشکل من نیز هست چراکه سرنوشت ما از یکدیگر جدا نیست.
وی اضافه کرد: اگر مشکل خشکی زایندهرود باعث خالی از سکنه شدن شرق اصفهان شود این مسئله دغدغه مهمی برای ما نیز هست چراکه افراد ساکن در این منطقه به یقین در شهر و محل خود دارای شغل و زندگی مناسب هستند اما با حضور در شهر حاشیه نشین میشوند.
ضرورت همافزایی مسئولان شهری سرتاسر استان برای رفع مشکلات اصفهان
شهردار اصفهان با تاکید بر برگزاری جلسات بیشتر میان مسئولان شهرستانها برای همافزایی در ارتباط با رفع مشکلات استانی گفت: بر این اساس برنامهریزی شهری و منطقهای از یکدیگر جدا نیست و اگر با یکدیگر تعامل نداشته باشیم یقینا به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
وی با اشاره به نقش توزیع عادلانه خدمات و امکانات در استان برای پیشرفت اصفهان در زمینههای مختلف تصریح کرد: تلاش ما همواره این بوده است که اعتبارات استان را ابتدا برای شهرهای کوچک استفاده کنیم چراکه این امر به یقین در توسعه استان نقش موثری دارد.
جمالینژاد با بیان اینکه شورای اسلامی استان میتواند نقش عملیاتی در توسعه اصفهان داشته باشد، گفت: باید از توان خود برای توسعه شهرهای کوچک و میانی استفاده کنیم تا شاهد توسعه روزافزون برای استان اصفهان نیز باشیم.
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