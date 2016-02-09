به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله کیانی ظهر سه‌شنبه در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای اسلامی استان اصفهان با تبریک ایام‌الله دهه فجر با بیان توصیه‌هایی به شوراهای سراسر استان اظهار داشت: در آستانه انتخابات استقلال، جایگاه و وجاهت شورا از نظر قانونی و عرفی باید حفظ شود و نباید شورا وارد مسایل سیاسی و یا باندی و جناحی شده و به نفع یا علیه کاندیدای خاصی موضع‌گیری کند.

وی با بیان اینکه ما نیازمند نمایندگان مجلسی هستیم که شوراباور باشند و بر این اساس داوطلبان باید در حوزه شوراها نظر و برنامه‌های خود را با صراحت بیان کنند، افزود: شوراهای اسلامی باید از کاندیداهای مجلس در حوزه انتخابیه بخواهند که نظر خود را درباره شورای اسلامی شهرها بیان کنند.

رئیس شورای اسلامی استان اصفهان با توصیه به شوراهای اسلامی در زمینه ترغیب و تشویق مردم به حضور در پای صندوق‌های رای ابراز داشت: مشروعیت و پایه های هر حکومتی به حضور مردم در صحنه استوار است و از شوراها می‌خواهم که تمام ظرفیت خود را برای پرشورتر برگزار شدن انتخابات انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها و شوراهای شهر باید در زیباسازی بیشتر شهر در آستانه سال نو بکوشند، ابراز داشت: همچنین برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور اسکان مناسب مسافران نوروزی، نظافت و پاکیزگی شهرها باید انجام شود تا شهر اصفهان را با تاثیرگذاری مثبت به مردم ایران معرفی کنیم.

سهم بودجه عمرانی شهرها به شکل حداکثری لحاظ شود

کیانی با بیان اینکه بودجه شهرداری باید با توجه به صرفه و صلاح مردم و شهر تنظیم و تصویب شود، ابراز داشت: شوراها باید سهم بودجه‌ای عمرانی را در بودجه سال آینده با در نظر گرفتن منابع تامین آن به شکل حداکثری لحاظ کنند.

وی اضافه کرد: با توجه به پیش بینی این امر که ممکن است دولت در تحقق درآمدهای خود با توجه به نوسانات قیمت نفت با کسری مواجه شود و اثرات این کسری بر شهرداری‌ها به ویژه شهرداری‌های کم درآمد قابل ملاحظه باشد بودجه سال ۹۵ شهرداری‌ها محتاطانه و معقول تنظیم شود و البته این امر به گونه‌ای باشد که بحث خدمت‌رسانی به مرم و رفاه مردمی دچار آسیب نشود.