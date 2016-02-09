سه طرح گاز رسانی در شهرستان آبادان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه گاز منطقه فیه به طول ۲۶۰ متر مربع و یک هزار و ۸۰۰ انشعاب با هزینه کرد ۱۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

شبکه گاز روستای خضر نبی (ع) به طول ۴۸ کیلومتر با یک هزار و ۸۰۰ انشعاب گاز مورد بهره برداری قرار گرفت که برای اجرای این پروژه ۶۳ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

شبکه گاز روستای تنگه سه به طول ۱۰ کیلومتر با ۲۰۰ انشعاب و صرفه اعتباری معادل ۱۰ میلیارد ریال دیگر پروژه گازرسانی مورد بهره برداری به شمار می رود.

در آئین بهره برداری از این پروژه ها مدیرکل شرکت گاز استان خوزستان، رئیس هیئت مدیره گاز استان، امام جمعه، معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان و تنی چند از مسئولان دیگر حضور داشتند.

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان در این آئین گفت: بار دیگر با تلاش مسئولان پروژه های معطل مانده شبکه گازرسانی در این شهرستان احیا شد.

عزیزاله شهبازی با گرامیداشت یاد و خاطره کسانی که با ایثار جان خود درخت جمهوری اسلامی را به بار نشاندند، افزود: دولت تدبیر و امید با وجود تمامی کمبودهای ناشی از تحریم های شکننده و ظالمانه استکبار موفق شد تا در حوزه های مختلف فعالیت و نتایج خوبی را حاصل کند.

وی با اشاره به اقدامات ارزشمند در حوزه سیاست داخلی کشور اظهار کرد: در بخش بهداشت و درمان اقدامات بسیار خوبی انجام شد به نحوی که تحسین بسیاری از کشورها را در پی داشت.

فرماندار ویژه آبادان تصریح کرد: اقدام مثبت و ارزشمند دولت در مهار تورم سبب شد تا رشد منفی ۴.۶ اقتصادی کشور در زمینه های مختلف ترمیم یابد و در زمان حاضر نیز در حال رسیدن به نقطه مثبت هستیم.

وی یادآور شد: در حوزه سیاست خارجی و نظام بین المللی نیز توانستیم پس از ۱۲ سال که پرونده ایران در سازمان ملل طرح و به دنبال آن مسائلی را برای کشور به دنبال داشت، با تدبیر حکیمانه مقام معظم رهبری و دیپلماسی رئیس جمهور قدرت های بزرگ را به پای میز مذاکره کشانده و در نهایت منجر به کسب موفقیت برای ایران اسلامی در عرصه بین المللی شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان ابراز امیدواری کرد تا نتیجه این تلاش ها هر چه زودتر برای مردم روشن، ملموس و عینی شود.

شهبازی با مثبت خواندن تلاش های دولت در بخش های مختلف در شهرستان آبادان گفت: با وجود هم مرزی آبادان با کشوری (عراق) که سیاستش متزلزل است و در درون آن نیز هنوز درگیری ها و جنگ هست، اما از لحاظ برخورداری از امنیت در رده بالایی قرار دارد و این امنیت را مرهون همت و همراهی مردم شریف آبادان با نیروهای نظامی و انتظامی هستیم.

وی افزود: امروز وظیفه داریم تا به منظور پاسداشت کسانی که آگاهانه جان خود را برای شکل گیری، قوام و دوام نظام و مقابله با دشمن متجاوز در جنگ هشت ساله نثار کردند، به صورت گسترده و پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه و انتخابات پیش رو شرکت کنیم.

فرماندار ویژه آبادان با اشاره به ثبت نام تنها ۱۵ نفر در سال ۹۰ برای حضور در عرصه انتخابات اظهار کرد: ثبت نام ۵۴ نامزد انتخاباتی در سال جاری نشان از مسئولیت پذیری مردم دارد.

شهبازی تصریح کرد: هر چقدر از عمر انقلاب اسلامی ایران می گذرد پایبندی مردم هم بیشتر می شود.

وی یادآور شد: انتظار می رود تا میزان مشارکت مردم در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری بالا باشد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان گفت: بر اساس تدابیر، تمهیدات و برنامه ریزی های انجام شده تمامی امکانات برای برگزاری انتخاباتی آرام و سالم در شهرستان مهیا شده و مردم مطمئن باشند که هر آنچه آنان در برگ رأی خود نوشته و در صندوق انداخته اند، همان قرائت و درج می شود.

شهبازی افزود: به طور قطع خروجی انتخاباتی که با مشارکت بالای مردمی صورت می گیرد فردی اصلح تر و مسئولیت پذیرتر خواهد بود.