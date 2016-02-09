۳۱ زن سرپرست خانوار موفق کمیته امداد خوزستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد خوزستان ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از زنان سرپرست خانوار موفق کمیته امداد استان در مجتمع غدیر اهواز اظهار کرد: این نشست با هدف تجلیل از زنان سرپرست موفق شامل (کارآفرینان برتر، دارای فرزندان نخبه از نظر تحصیلی، اخلاقی، ورزشی، علمی، هنری، قرآنی و سرپرست خانوارهای موفق با رویکرد توانمندی فکری خانواده ها برگزار شده است.

هوشنگ خبازخوب در ادامه افزود: ارائه الگویی مناسب از زنان موفق به جامعه هدف که می تواند با ارائه روشی درست وهدفمند آنان را در راه توانمندی فکری، فرهنگی و پرورش فرزندانی سالم، صالح، ولایتمدار و مثمر ثمر برای جامعه یاری کند، دارای اهمیت و ضرورت است.

وی بیان کرد: از دل خانواده های تحت حمایت کمیته امداد نخبگان، فرهیختگان و برترین هایی به جامعه تحویل داده می شود که ثمره فداکاری، عشق و ایثار زنان پاکدامن و نمونه در قالب مادرانی دلسوز و همسرانی مجاهد است که با تأسی از حضرت فاطمه (س) و ام ابیها حضرت زهرای مرضیه (س) در این امر مهم موفق شده اند.

سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان نیز با اعلام خرسندی از حضور در جمع زنان موفق عنوان کرد: زنان بخش عظیمی از توانمندی های جامعه و نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند و به همین منظور باید به حوزه زنان بسیار توجه شود.

سیده فرانک موسوی اضافه کرد: زنان ایرانی با عزت واعتماد به نفس والای خود همواره بر مشکلات زندگی فائق آمده و با تلاش بی وقفه در تربیت فرزندان خود نقش مادری خود را ایفا کردند.

وی ضمن قدردانی از زحمات کمیته امداد برای خدمات و حمایت های صورت گرفته از زنان سرپرست خانوار یادآور شد: وظیفه ما در اداره کل امور بانوان و خانواده رصد کردن مشکلات اقشار مختلف زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار، پیگیری و ارائه راهکار در کارگروه زنان و خانواده با همکاری دستگاه های اجرایی عضو کارگروه است و سعی می کنیم تا با تعامل و هم افزایی بین دستگاهی به حل مشکلات زنان سرپرست خانوار بیشتر و بهتر بپردازیم.

سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه بانوان خبر داد: طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از جمله برنامه های حمایتی از زنان سرپرست خانواده است که با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها قابل اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مراسم از ۳۱ نفر از زنان نمونه و برتر که در زمینه های مختلف موفق بودند با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل شد.