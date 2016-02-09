سه طرح آموزشی و تحقیقی در دانشگاه سیستان و بلوچستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز سه شنبه با حضور دکتر محمد فرهادی مرکز داده‌ها به مساحت ۱۴۰ متر و قابل توسعه به ۳۰۰ متر مربع با ظرفیت ۳۲ رک، ۴۴ یونیت تجهیزات در کتابخانه مرکزی افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

همچنین عملیات اجرائی ساختمان کتابخانه الکترونیک دانشگاه سیستان و بلوچستان در پروژه ای به مساحت پنج هزار متر مربع در دو طبقه با سالن‌های مطالعه و مرکز مطالعه دیجیتال قادر به سرویس دهی به دو هزار نفر در هر ساعت شبانه روز نیز با حضور دکتر فرهادی آغاز شد.

مجتمع آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز از دیگر طرح های بود که ساعتی پیش توسط وزیر علوم در زاهدان مورد بهره برداری قرار گرفت.

فاز دوم این مجتمع در ساختمانی به مساحت پنج هزار متر مربع در پنج طبقه و با تخصصی کردن آزمایشگاه‌ها در شاخه‌های مختلف علوم و برمبنای استانداردهای روز دنیا طراحی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر علوم از صبح امروز سفر یک روزه خود به سیستان و بلوچستان را آغاز کرده است.