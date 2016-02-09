بازرسی ستاد صیانت حقوق شهروندی هرمزگان از ادارات استان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمود زاده بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: مرحله اول بازرسی ستاد صيانت از حقوق شهروندی استان هرمزگان که از ۱۸ بهمن ماه آغاز شده تا ۲۴ بهمن ادامه دارد که این تیم براي رسيدگی به عملكرد دستگاه هاي اجرايی کار بازرسی را انجام می دهد.

وی ادامه داد: در اين برهه حساس و نزديك شدن به ايام انتخابات لازم است بازرسان از هر گونه اعمال نظر و نگرش سياسی در بازرسی ها خود داري و فقط برابر دستورالعمل ارسالي از وزارت كشور انجام وظيفه کنند.

مديركل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان تصريح كرد: بازرسان رسالت ذاتي خود را نسبت به بازرسی و رسيدگی عملكرد دستگاه هاي اجرايی فراموش نكنند.

محمود زاده بیان داشت: مرحله دوم بازرسی ستاد صیانت استان نیز بعد از تعطيلات نوروز ۹۵ از دستگاه های اجرايی مطابق با وظايف درون سازماني انجام و اين بازرسی در عملكرد و ارزيابی مديران اجرايی استان مد نظر قرار خواهد گرفت.