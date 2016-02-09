۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۰۳

مديركل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان خبر داد؛

بازرسی ستاد صیانت حقوق شهروندی هرمزگان از ادارات استان آغاز شد

بندرعباس - مديركل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان گفت: مرحله اول بازرسی ستاد صيانت از حقوق شهروندی استان هرمزگان که از ۱۸ بهمن ماه آغاز شده تا ۲۴ بهمن ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمود زاده بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، عنوان کرد: مرحله اول بازرسی ستاد صيانت از حقوق شهروندی استان هرمزگان که از ۱۸ بهمن ماه آغاز شده تا ۲۴ بهمن ادامه دارد که این تیم براي رسيدگی به عملكرد دستگاه هاي اجرايی کار بازرسی را انجام می دهد.

وی ادامه داد: در اين برهه حساس و نزديك شدن به ايام انتخابات لازم است بازرسان از هر گونه اعمال نظر و نگرش سياسی در بازرسی ها خود داري و فقط برابر دستورالعمل ارسالي از وزارت كشور انجام وظيفه  کنند.

مديركل اموراجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان تصريح كرد: بازرسان رسالت ذاتي خود را نسبت به بازرسی و رسيدگی عملكرد دستگاه هاي اجرايی فراموش نكنند.

محمود زاده بیان داشت: مرحله دوم بازرسی ستاد صیانت استان نیز بعد از تعطيلات نوروز ۹۵ از دستگاه های اجرايی مطابق با وظايف درون سازماني انجام و اين بازرسی در عملكرد و ارزيابی مديران اجرايی استان مد نظر قرار خواهد گرفت.

