عملیات اجرایی طرح آبرسانی به برخی از شهرهای فارس انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره كل روابط عمومی و امور بين الملل استانداری فارس، محمد علی افشانی، در مراسم آغاز عمليات اجرايی طرح آبرسانی به شهرهای سعادت شهر، ارسنجان و روستاهای تابعه كه به دستور معاون اول رئيس جمهور و از طريق ويدئوكنفرانس انجام شد، گفت: بايد از زحمات معاون اول رئيس جمهور و تلاش های وزير نيرو كه با اقدامی ارزشمند زمينه شروع پروژه های متعددی را در استان فارس فراهم كردند تقديرکنیم.

وی افزود: امروز خوشبختانه با اين اقدام ارزشمند در استان فارس عمليات آبرساني به ۸۴ مجتمع روستايی، ۲۸ تك روستا و به طور كلی ۱۰۰۳ روستا با جمعيتی قريب به ۶۰۰ هزار نفر آغاز می شود.

استاندار فارس تاکید کرد: همچنين علاوه بر اين طرح، از محل تسهيلات ماده ۵۶ نيز آبرسانی به شهرهای شيراز، جهرم، قير، فسا، ارسنجان، سعادت شهر، استهبان و روستاهای طول مسير انجام خواهد شد.

افشانی تاکید کرد: طول كل مسير ۲۱۹ كيلومتر و وزن لوله ها ۵۰ هزار تن بوده و اعتبار تخصيص يافته برای اتمام آن مبلغ ۱۱۵ ميليارد تومان می باشد.

استاندار فارس یادآور شد: با تكميل اين طرح سالانه ۱۰۲ميليون متر مكعب آب تامين می شود كه جمعيتی بالغ بر دو ميليون و پانصد هزار نفر از مردم شهرها و روستاهای استان فارس علاوه بر آن ۱۰۰۳ روستا از آب شرب بهره مند می شوند.

وی گفت: اعتبار كل اين پروژه ها ۲۲۰ ميليارد تومان می باشد.



