رئیس بانک جهانی با «نواز شریف» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اکسپرس نیوز»، «جیم یونگ کیم» رئیس بانک جهانی با «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

نواز شریف در این دیدار گفت: زمانی که امکانات برای بخش خصوصی فراهم شود تمام مردم می توانند از فواید آن بهره مند شوند. وقتی دولتها وارد تجارت می شوند با دادن سوبسید زیانهای جبران ناپذیری متحمل می شوند.

وی در ادامه افزود : دولت اسلام آباد برای رشد و توسعه کشور در بخش برق، راه آهن و جاده سازی، توسعه زیرساختها و نیز در بخش آموزش و سلامت تمام تلاشهای لازم را انجام می دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: دولت اسلام آباد با کمکهای مالی بانک جهانی قصد دارد پروژه های برق آبی و نیروگاهی خود چون «تربیلا ۴» را راه اندازی کند و با ساخت این نیروگاهها اسلام آباد قادر خواهد بود انرژی ارزان قیمت را جایگزین انرژیهای گران قیمت نماید.

جیم یونگ کیم در این دیدار گفت: بانک جهانی از دستور کار اصلاحات ساختاری دولت اسلام آباد حمایت می کند. اقتصاد پاکستان رشد خوبی داشته است و این نشان دهنده آن است که تیم اقتصادی پاکستان فعالیت خوبی را از خود نشان داده است.

وی در ادامه افزود: پالکستان از لحاظ جغرافیایی و استراتژیک در منطقه جایگاه ممتازی دارد و اقتصاد این کشور در حال رشد و توسعه می باشد.