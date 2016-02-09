۲۵ اثر تاریخی فارس ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی فارس، مصیب امیری، گفت: از ۲۵ اثر تاريخی ثبت ملی شده، ۱۲ پرونده متعلق به خانه‌های تاریخی در شیراز است.

وی اضافه كرد: با ثبت اين ۲۵ اثر، تعداد آثار تاريخي فارس كه در فهرست آثار ملي ثبت شده است به ۲ هزار و ۸۹۱ اثر رسيد.

اميری یادآور شد: خانه‌های تاریخی موسوی، احمد حجت، بذرافشان، شاهوران، شکرالله زمانی‌شافی، اعتماد غلامی، کامکار، کریم طالبان‌فرد، کشمیری، منصوری و صیفی در شیراز و خانه آیت‌اللهی در لارستان در فهرست آثار ملی ايران ثبت شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس، بقعه پنج شیر و تپه بتر بایگان در فیروزآباد، تپه بئرگال در گراش، تل سپیدک یا خانه اربابی در زرین دشت، تل قلات مشایخ و جدول شیرین و فرهاد در ممسنی از ديگر آثاری دانست كه شماره ثبت ملی دريافت كرده است.

اميری تاکید کرد: حمام گازرون در جهرم، طاق اسکرو در شیراز، مجموعه سر چاه تلخ در جهرم، محوطه دشت قنبری سروستان، محوطه و بقایای چهار طاقی تنگ‌آب شیراز، نقوش صخره‌ای کوه کهتون و خاتون بوانات نيز در فهرست آثار تاريخی فارس بود كه اخيرا ثبت ملی شد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس تصريح كرد: همچنان فارس رتبه نخست کشور را در تعداد آثار ثبتی دارد.