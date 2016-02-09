۶۴ سوله ورزشی توسط سپاه لرستان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد احمدی یگانه عصر سه شنبه در جلسه شورای ورزش لرستان با محوریت ورزش بانوان اظهار داشت: میزبانی کوهپیمایی در رشته کوه گرین با شرکت ۲۲۰ از بانوان سراسر کشور در سالجاری داشتیم.

وی به ساخت ۶۴ سوله ورزشی طی دو سه سال اخیر اشاره کرد و بیان داشت: نه تنها در شهرستان ها بلکه برخی از این سالن ها را در روستاها ساختیم و اعلام کردیم هم برادران و هم خواهران می توانند استفاده کنند.

معاون تربیت بدنی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان ادامه داد: دو پایگاه استعدادیابی هیئت دومیدانی و تیراندازی برای بانوان در استان داریم.

سرهنگ احمدی یگانه اعزام به مسابقات کشوری در رشته های کاراته، جودو، تکواندو، دومیدانی و تیروکمان اشاره کرد و تصریح کرد: با این برنامه ها ما هم سعی می کنیم کمکی به اداره کل ورزش و جوانان باشیم.