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۲۰ بهمن ۱۳۹۴، ۱۸:۲۴

معاون تربیت بدنی سپاه لرستان:

۶۴ سوله ورزشی توسط سپاه لرستان احداث شد

۶۴ سوله ورزشی توسط سپاه لرستان احداث شد

خرم آباد - معاون تربیت بدنی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان از احداث ۶۴ سوله ورزشی توسط این نهاد در لرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد احمدی یگانه عصر سه شنبه در جلسه شورای ورزش لرستان با محوریت ورزش بانوان اظهار داشت: میزبانی کوهپیمایی در رشته کوه گرین با شرکت ۲۲۰ از بانوان سراسر کشور در سالجاری داشتیم.

وی به ساخت ۶۴ سوله ورزشی طی دو سه سال اخیر اشاره کرد و بیان داشت: نه تنها در شهرستان ها بلکه برخی از این سالن ها را در روستاها ساختیم و اعلام کردیم هم برادران و هم خواهران می توانند استفاده کنند.

معاون تربیت بدنی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان ادامه داد: دو پایگاه استعدادیابی هیئت دومیدانی و تیراندازی برای بانوان در استان داریم.

سرهنگ احمدی یگانه اعزام به مسابقات کشوری در رشته های کاراته، جودو، تکواندو، دومیدانی و تیروکمان اشاره کرد و تصریح کرد: با این برنامه ها ما هم سعی می کنیم کمکی به اداره کل ورزش و جوانان باشیم.

کد مطلب 3047520

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