امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود سیستم توپخانه ای هوشمند کنترل دو منظوره «سماوات» به جمع سیستم ها و سامانه های پدافند هوایی خبر داد و افزود: سیستم سماوات سیستمی دو منظوره است؛ دو منظوره به این معنی که هم می تواند اکتیو «Active» و هم پسیو «Passive» کار کند.

وی ادامه داد: سیستم اکتیو با سیستم راداری به صورت هوشمند اهداف را با رادار خود که اکتیو است، کشف می کند و اطلاعات این اهداف را به خود لوله های توپخانه مستقر در چند نقطه ساطع می کند؛ آنها به صورت اتوماتیک بدون اینکه دست نیروی انسانی دخیل باشد روی این اهداف قفل (لاک) کرده و در ارتفاع پائین پدافند هوایی را برای ما تامین می کند؛ این نقش اکتیو آن است.

امیراسماعیلی گفت: اگر قرار باشد خود این سیستم مورد هجمه قرار بگیرد؛ یعنی هواپیمای حمله کننده بخواهد ابتدا از شر سماوات خلاص شود بلافاصله سیستم راداری آن خاموش و سیستم «اپتیکی» آن وارد عمل می شود.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی با بیان اینکه وقتی سیستم اپتیکی وارد عمل می شود یعنی کاملا پسیو کار می کند تصریح کرد: در این صورت هیچ فرستنده ای ندارد و هر چه که دارد گیرنده است؛ یعنی اطلاعات هدف را گرفته و به توپخانه می دهد و توپخانه بلافاصله بر علیه آن آتش می کند.

وی خاطرنشان کرد: توپخانه به این شکل نیست که دو لوله توپ برای هر سیستم سماوات بکار گرفته شود؛ توپخانه قابلیت اتصال از دو سامانه توپخانه ای تا ۶ سامانه توپخانه ای را دارد.

امیراسماعیلی اصل اول در این سیستم سماوات را «راداری» برشمرد و تصریح کرد: اصل دوم در سیستم سماوات «اپتیکی» است؛ اما اصل سوم این سیستم که بسیار حائز اهمیت است «حجم آتش» آن خواهد بود؛ یعنی شما بتوانید با حجم آتش، ضریب کشندگی را برای هدف بیشتر کنید.