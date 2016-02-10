به گزارش خبرنگار مهر، رضا قدیمی در مراسم افتتاح دومین مرحله از اجرای طرح مکانیزاسیون مراکز خرید و فروش خودرو در جمع خبرنگاران گفت: ما ۵ مرکز خرید و فروش خودرو داریم که اقبال مردم به آنها بسیار زیاد است، چون اطمینان دارند که کارشناسیهای انجام شده در این مراکز بیطرفانه است و ما در خرید و فروش خودروها ذینفع نیستیم.
وی با اشاره به سه مرحله کارشناسی خودرو افزود: اصالت در بدو ورود و کارشناسی فنی بدنه و کارشناسی فنی موتور سه مرحله از اقدامات ما در این مراکز است.
قدیمی با اشاره به اقبال عمومی مردم برای خرید خودرو در این مراکز گفت: ما با دو آسیب روبرو هستیم. اول اینکه حضور مردم باعث ایجاد صف طولانی میشود و دوم خطای انسانی است، چون سیستم دستی است امکان خطا نیز در آن وجود دارد. به همین دلیل دومین مرکز مکانیزه را در مرکز شهید دوران در شرق تهران ایجاد کردیم.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان مزایای مکانیزاسیون شدن این مرکز توضیح داد: قطعا اولین و اصلیترین وضعیت صرفهجویی در وقت مردم و سرعتعمل است.
وی ادامه داد: در عین حال، خطای انسانی به حداقل میرسد و امکان مخدوش و جعل شدن به هیچ وجه وجود نخواهد داشت زیرا ارتباط خریدار و فروشنده به حداقل میرسد.
ثبت اختراع مهندس ایرانی در زمینه پارکینگ
قدیمی در ادامه صحبتهای خود با تاکید بر این مطلب که تهران تبدیل به پارکینگی بزرگ شده است، اظهار کرد: متاسفانه معابر عمومی هم در اشغال اتومبیلهای پارکشده قرار گرفته است.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به اینکه بر اساس قانون جدید نظام مهندسی تعیین یک واحد پارکینگ برای هر واحد مسکونی الزامی است، گفت: ساختمانهای قدیمی ممکن است ۲۰ واحده باشند، اما نصف تعداد واحدها هم پارکینگ نداشته باشند.
وی به ثبت اختراع یک مهندس ایرانی در زمینه پارکینگ اشاره کرد و ادامه داد: ما امروز بحث ثبت و رونمایی از اختراع یک مهندس ایرانی را نیز داشتیم که می تواند کمک شایانی به حل مشکل پارکینگ در تهران باشد.
قدیمی تاکید کرد: در سالی که بر اقتصاد مقاومتی تاکید بسیاری شده، حمایت از مخترعان و طراحان ایرانی بسیار ضروری است. آنها در بازار رقابت شاید توان رقابت نداشته باشند، لذا باید اختراعات آنها مورد توجه مسئولان شهری قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان این مطلب که این اختراع جدا از اقتصاد مقاومتی، دو ویژگی متمایز دیگری نیز دارد، اظهار داشت: این پارکینگ بدون نیاز به کار ساختمانی خاص، قابل اجرا در خانهها و پارکینگهای معمولی است، ضمن اینکه نگهداری از آن بسیار آسان و قیمت آن ارزان است.
وی اضافه کرد: این اختراع ۵ سال امکان نمایش نداشت، لذا ما حمایت کردیم که این پارکینگ در محل مراکز خرید و فروش خودرو به نمایش دربیاید تا مردم به صورت مستقیم آن را ببینند.
قدیمی گفت: این اختراع با قیمت تقریبی ۱۵ میلیون تومان ظرفیت پارکینگهای خانهها را دو برابر میکند.
مخالف فروشگاه های بهاره هستیم
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به اینکه ما مخالف برپایی نمایشگاه بهاره هستیم، توضیح داد: به اعتقاد ما برپایی این نمایشگاهها ظلم به کسبه است. آنها ۱۲ ماه مالیات و اجاره میدهند و همه کالاها در مغازههای آنها موجود است.
وی تاکید کرد: فضای تجاری ما بیش از نیاز عادی مردم است، لذا از مردم میخواهیم از مغازهها خرید کنند. در حال حاضر زمان صف کشیدن برای خرید کالا نیست.
قدیمی تصریح کرد: پارک و بوستان جای خرید و فروش نیست، بلکه جای تفریح و استراحت مردم است. این جدا از رانت مالی است که پشت این نمایشگاهها وجود دارد.
هر غرفهای که بزنیم یک واحد صنفی را تعطیل کردهایم
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان این مطلب که وقتی غرفه را اجاره میدهیم، پس غرفهداران باید گرانتر بفروشند یا جنس بیکیفیت به مردم بدهند، گفت: اعتقاد ما این است که هر غرفهای که بزنیم یک واحد صنفی را تعطیل کردهایم.
وی با بیان این مطلب که در خیابان ۱۵ خرداد یکهزار و ۹۰۰ دستفروش را جمع کردهایم، خاطرنشان کرد: الان افرادی که تخصص دارند، مثلا شاگرد نقاش یا مکانیک هستند هم دستفروشی میکنند. مغازهدار چه گناهی کرده است؟
تنها مخالفان پیادهراهماندن خیابان ۱۷ شهریور، نمایشگاهداران هستند
قدیمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر پیادهراه ۱۷ شهریور گفت: باید به صورت علمی و به دور از هیاهو و صحبتهای عوامفریبانه موضوع پیادهراه را دنبال کنیم.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه انسان ارجح بر ماشین است، افزود: در تمام کشورهای پیشرفته دنیا انسان در نقاط مرکزی شهر بر ماشین اولویت دارد.
وی اضافه کرد: ما در پیادهراه ۱۷ شهریور دو ایستگاه مترو، زیرگذر بزرگ میدان امام حسین و افتتاح مترو امام علی را داریم.
قدیمی تصریح کرد: پیادهراه شدن خیابان ۱۷ شهریور باعث شده خودروهای بسیاری از فضای این پیادهراه فاصله بگیرند. اینکه گفته میشود ماشین باید از آنجا عبور کند تا رونق بگیرد، حرف نمایشگاهداران است.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران ادامه داد: ما با ایستگاههای مترو که فعال هستند، حجم زیادی از مردم را در این نقطه داریم، لذا تنها مخالفان پیادهراه خیابان ۱۷ شهریور، نمایشگاهداران هستند و نکته جالب اینکه قبل از اجرای طرح، رأی تعطیلی بند ۲۰ را داشتیم.
وی با تاکید بر این مطلب که امکان بازگشایی پیادهراه ۱۷ شهریور برای خودروها نیست، گفت: اگر خیابان ۱۷ شهریور باز شود، اوضاع صد برابر بدتر خواهد شد.
قدیمی تاکید کرد: باید کاری کنیم که پیادهراه جان بگیرد، به همین دلیل ما در این ایام بزرگترین سمپوزیوم عکاسی انقلاب را در این پیادهراه دایر کردهایم. چه زمانی این مجال وجود داشت که این تعداد آدم بتوانند به این پیادهراه بیایند؟
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران افزود: برخیها حوصلهشان کم است، قطعا رونق خیابان ۱۷ شهریور نیاز به زمان دارد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان این نکته که ذائقه خرید مردم هم عوض شده است، خاطرنشان کرد: رونق خرید در خیابان ولیعصر و جمهوری هم مانند سابق نیست. این روزها مردم بیشتر خریدشان را از فروشگاههای بزرگ میکنند.
قدیمی در خاتمه یادآور شد: قطعا انتقاد ۱۵۰ تا ۲۰۰ مغازهدار این خیابان هم درست است، اما نمیتوان صورت مسئله را پاک کرد. اگر این کار را انجام دهیم، دیگر هیچ شهرداری جرأت نخواهد کرد که پیادهراه بسازد. مغازهدارهای خیابانهای ۱۵ خرداد هم آن اوایل بسیار معترض بودند، اما دیدیم که این تغییر در نهایت به نفع آنها بود.
