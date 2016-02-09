قم با کسری بودجه ۲۵ درصدی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی غروب سهشنبه در جلسه شورای اداری استان قم که با حضور معاون اول رئیس جمهور در تالار مرکزی شهر قم برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به شاخصهای استان قم اظهار داشت: قم از نظر وسعت در رتبه ۳۱ و از نظر جمعیت رتبه ۲۲ در کشور را دارد و از نظر تراکم شهری، قم رتبه اول را دارد که ۹۶ درصد جمعیت استان در شهر قم متمرکز شده است.
وی با بیان اینکه بخش خدمات بیشترین ارزش افزوده را برای استان به همراه دارد، افزود: ۵۶ درصد از محل ارزش افزوده استان مربوط به بخش خدمات، ۴۰ درصد مربوط به بخش صنعت و مابقی در زمینه کشاورزی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی قم با بیان اینکه ۷۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینهای داریم، گفت: در سه سال اخیر به دلیل مشکلات مالی حالت انقباضی داشتهایم و در دو سال اخیر نیز با کسری بوجه ۲۵ درصدی مواجه بودیم.
شرایط قابل قبولی در زمینه آب شرب داریم
وی با بیان اینکه مشکل تأمین آب شرب از مشکلات اصلی استان به شمار میرفت، افزود: امروز شرایط قابل قبولی در زمینه آب شرب داریم، هر چند که در بخش کشاورزی با مشکل تأمین آب مواجه هستیم.
رضوی با بیان اینکه صنایع آلاینده سایر استانها موجب بروز برخی از مشکلات زیستی در قم شده است، افزود: امروز قم کانون ریزگردهای مرکز کشور است که این موضوع باید مورد توجه جدی باشد چرا که ۳۰ درصد از جمعیت ایران در مرکز کشور حضور دارند و خطر آنان را تهدید میکند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم با بیان اینکه قم به دلیل تک شهرستان بودن با محدودیتهای بسیاری مواجه است، افزود: از سال ۷۵ تا کنون درخواستهایی برای تغییر جغرافیای استان داشتهایم که بیتأثیر بوده است.
رضوی افزود: قم در راستای اجرای برنامه ششم توسعه در بخشهای گردشگری، IT، فرهنگی و صنایع کوچک ظرفیتهای خوبی دارد.
