قطعی و افت فشار گاز نداریم/ هشدار جدید به مصرف کنندگان گاز

مجید بوجارزاده در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت مصرف مصرف گاز همزمان با ورود یک جبهه هوای سرد زمستانی به کشور، گفت: در شرایط فعلی متوسط مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده به ۴۳۰ میلیون مترمکعب در روز رسیده است.

سخنگوی شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه پیش بینی می‌شود با ادامه کاهش دمای و زیر صفر شدن دمای هوا در تهران و اکثر استان‌های کشور متوسط مصرف گاز خانگی به حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد، تصریح کرد: با وجود افزایش مصرف گاز خانگی تاکنون هیچ گونه افت فشار و یا قطعی گاز در هیچ یک از شهرها و روستاهای کشور اتفاق نیافتاده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود ۱۱۰ میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه‌های برق تحویل داده می‌شود، اظهار داشت: علاوه بر این، در صنایع عمده و پتروشیمی‌های کشور هم حدود ۸۲ میلیون مترمکعب گاز طبیعی تحویل داده می‌شود.

وی با اشاره به عادی بودن روند واردات و صادرات گاز ایران، بیان کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون بالاترین میزان مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی در ۱۶ آذرماه سال جاری با مصرف ۴۹۵ میلیون مترمکعب به ثبت رسید.

سخنگوی شرکت ملی گاز با اشاره به ضرورت اعمال مصرف بهینه و ایمن گاز توسط مشترکان خانگی و تجاری، تاکید کرد: با توجه به بارش برف، مشترکان از دودکش‌ها بازدید کنند تا جریان هوا اطمینان حاصل کنند.

بوجارزاده در پایان خواستار رعایت الگوهای مصرف ایمن و بهینه توسط مشترکان شد و خاطرنشان کرد: ورود و خروج هوا بین محیط و ساختمان‌ها مهمترین عاملی است که می‌تواند از بروز حوادث گاز گرفتگی جلوگیری کند.