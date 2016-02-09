دولت ۴۵۰ میلیارد تومان به شهرداری قم بدهی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سقائیان‌نژاد غروب سه‌شنبه در جلسه شورای اداری استان قم که با حضور معاون اول رئیس جمهور در تالار مرکزی شهر قم برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: ۷ ماه از حضور بنده به عنوان شهردار در قم می‌گذرد که در طی این مدت از وضعیت شهر قم بسیار متأسف و نگران شدم.

وی با بیان اینکه اگر قبل از انقلاب این شرایط در قم وجود داشت مایه نگرانی نبود چرا که انتظاری از آن دوران نمی‌رفت، افزود: امروز که ۳۷ سال از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد باید انتظار داشت که قم در جایگاه مطلوبی قرار داشته باشند که متأسفانه اینگونه نیست.

شهردار قم، عنوان کرد: برخی از محلات قم از شبکه فاضلاب شهری محروم هستند و ورودی آب فاضلاب به کوچه شرایط را برای زندگی آنان دشوار کرده است که در مناطق پردیسان، شهر قائم و بخش‌هایی از نیروگاه چنین وضعیتی را مشاهده می‌کنیم.

سقائیان‌نژاد افزود: ورودی جعفریه به قم به واسطه کارگاه‌های آجرپذیری و ورودی کاشان به قم به واسطه حضور سنگ‌بری‌ها مشکلات زیستی و ریزگردها را برای استان بوجود آورده است.

وی با بیان اینکه اگر شهرداری‌ها چابک باشند، می‌توانند در مسیر عمران و توسعه شهری قدم بردارند و برنامه‌ریزی کنند، افزود: درآمد قم در سال ۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۵۰ میلیارد تومان به صورت نقدی و مابقی به صورت غیر نقدی است که تاکنون ۵۰ درصد از این درآمد در قم محقق شده است.

شهردار قم اضافه کرد: هزینه‌های نگهداری قم سالانه ۲۷۰ میلیارد تومان است و هم اکنون برای اتمام ۱۴ پروژه شهری قم دو هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

سقائیان‌نژاد با بیان اینکه شهرداری قم هم اکنون از محل بدهی‌های سنوات هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان بدهی دارد، افزود: سود این مبلغ در حدود ۴۳۵ میلیارد تومان به صورت سالانه است.

وی با بیان اینکه ستون فقرات شهرداری قم به واسطه بدهی‌هایش شکسته است، افزود: دولت باید به کمک شهرداری قم بیاید چرا که مسائل قم ملی است و باید به قم با نگاه ملی و بین المللی نگاه کرد.

شهردار قم، گفت: دولت۴۵۰ میلیارد تومان به شهرداری قم بدهی دارد که امیدواریم در بوجه سال آینده این مبلغ گنجانده شود.

سقائیان‌نژاد افزود: از دولت روزانه ۳۰۰ لیتر پساب تقاضا کردیم که اگر این امر با موافقت روبه‌رو شود توان افزایش سالانه ۳ متر مربع بر فضای سبز قم را خواهیم داشت.