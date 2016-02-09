ریشه های فرهنگی را حفظ و تقویت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جلالی سه شنبه شب در آیین جشن انقلاب و بزرگداشت ثبت جهانی روستای میمند که با حضور معاون رییس جمهور در خانه شهر کرمان شد، اظهار کرد: جهان ما در حال تغییر بوده و با ۵۰۰ سال قبل متفاوت است و تغییر و تحول خصوصیت دنیای ما است.

وی با طرح این سئوال که چه چیزی در تحول تاریخ و عمر، ما را همچنان کرمانی و ایرانی نگه می دارد و چگونه می شود این مبحث را تقویت کرد، گفت: تاریخ مانند درخت تنومند کهنه ای است که قرن ها ریشه در خاک دوانیده و اگر ریشه ها قوی باشد با خشک شدن و باد و طوفان و سرما از بین نمی رود.

جلالی بیان داشت: باید این درخت کهن، میوه های نو به بار آورد و روی تنه این درخت جوانه پیوند زد و باید متوجه باشیم که تحولات و نوآوری ها در آن ریشه دار و منحصر به فرد جهانی هستند.

وی گفت: زمانیکه مخاطرات، استان و مملکت را تهدید می کند و ما را تحریم می کنند وقتی ریشه ها حفاظت شده باشند مملکت و آینده ما نیز روی همین ریشه ها استوار می شود و آسیب نمی بینند.

وی با بیان اینکه از طریق ریشه های کهن تاریخ کشور به هزاران سال قبل متصل می شوید، گفت: خوشحالی من از این است که در این مملکت و استان اگر ۵۰ سال قبل یک بنای تاریخی در کرمان خراب می شد شاید فقط یکی دو باستان شناس غصه می خوردند و خواب نمی رفتند اما امروز اینگونه نیست.

وی با اشاره به اینکه در زمان ظله السلطان، ناصرالدین شاه بیش از ۴۰۰ اثر تاریخی را تخریب کرد و جامعه تکان نخورد، گفت: در آن زمان حساسیت مردمی در جامعه نسبت به میراث نبود و هم اکنون این حساسیت در خون همه به خصوص در رگ های نسل جوان دویده است و این برای ما مبارک است.

وی افزود: ایران ما، فرهنگ ما، و این خاک به ما حیات، زندگی، تربیت، رشد، معنویت و بوی زندگی بخشید و ما این خاک را بوسیده و تعظیم می کنیم و ریشه های فرهنگی خود را حفظ می کنیم.