بسيجيان استان قم سوم و چهارم فروردين راهي سرزمين نور مي شوند

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي نيروي مقاومت بسيج، مهندسين بسيجي و خواهران بسيجي دانش آموزروزهاي سوم و چهارم فروردين ماه ازگلزارشهداي علي ابن جعفر، سپاه منطقه قم وميدان امام خميني به مناطق عملياتي جنوب كشور اعزام خواهند شد.

-همچنين، تعداد 4270نفر از دانش آموزان بسيجي استان گيلان طي مراسمي كه از طرف سپاه منطقه گيلان برگزار شد به مناطق عملياتي جنوب كشور اعزام گرديدند.

اين دانش آموزان كه داوطلبانه وبراي تجديد پيمان با شهداي 8 سال دفاع مقدس راهي سرزمين نورگرديده اند پس از بازديد مناطق عملياتي درمراسم هاي مختلفي كه به مناسبت تحويل سال جديد درمشهد شهيدان 8سال دفاع مقدس برگزارمي گردد، شركت خواهند كرد.

- همزمان با مراسم تحويل سال، محصولات فرهنگي از قبيل چفيه، عكس، بروشورهاي تبليغاتي و كتابهايي با موضوعات مذهبي و خاطرات شهداي هشت سال دفاع مقدس به صورت رايگان در منطقه اروندكنار در اختيار زائران قرار خواهد گرفت.

-نمايشگاه فرهنگي شهداي ارتش به همت معاونت عقيدتي سياسي گروه 422 از تاريخ 13اسفندماه در منطقه عملياتي اروند كنار برپا شده و تا 13فروردين 85 مورد بازديد زائران كاروان هاي راهيان نور قرار خواهد گرفت.

-از سوي ديگرپيكر3شهيد گمنام با حضور مسئولين كشوري و لشكري استان خوزستان در روز28صفر تشييع خواهد شد. اين مراسم ساعت 9صبح روزنهم فروردين 85 در مسجد جامع خرمشهر آغاز مي شود و پيكر مطهر اين شهيدان در صحن حياط موزه جنگ خرمشهر به خاك سپرده مي شود.

-همزمان با برگزاري مراسم تحويل سال نو و عزاداري اربعين سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين(ع) در 29 اسفندماه در اروند كنار، تير اندازي توسط نظاميان حاضر در منطقه صورت مي گيرد و پيام مقام معظم رهبري و رياست جمهوري نيز به صورت زنده پخش خواهد شد.

-واحدهاي امدادي درماني بهداري لشكر 7ولي عصر(عج)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با مجهزترين امكانات درماني از 20اسفند در منطقه شلمچه مستقر شده اند و با اورژانس هاي امدادي مجهز به دو دستگاه آمبولانس، يك دستگاه ccu ، چهار تخت، 14 امدادگر و يك پزشك آماده ارائه خدمات درماني به زائران منطقه را دارند.

- همچنين بيش از 150هزار نفر تا 28اسفند ماه از مناطق عملياتي جنوب بازديد كرده اند.