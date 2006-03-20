كاروان تيم فوتبال فولاد خوزستان امروز عازم سوريه مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" كاروان تيم فولاد خوزستان را در اين سفر 30 بازيكن و همراه تشكيل مي دهد كه ساعت 30/17 دقيقه عصر امروز از طريق فرودگاه مهرآباد عازم شهردمشق پايتخت سوريه خواهند شد .

بازيكنان تيم فولاد پس از ورود به شهر دمشق و استراحتي كوتاه راهي شهرحلب محل برگزاري دومين ديدارخود در ليگ قهرمانان آسيا خواهند شد تا پس ازيك جلسه تمرين در ورزشگاه اختصاصي تيم الاتحاد سوريه خود را براي ديدار روز چهارشنبه مقابل قهرمان باشگاههاي سوريه آماده كنند .

طبق هماهنگي هاي انجام شده تيم فولاد بلافاصله پس از انجام ديداربا الاتحاد از طريق يك فروند هواپيماي چاتركه توسط تيم ميزبان مهيا شده راهي شهر دمشق خواهد شد تا بازيكنان اين تيم پس اززيارت بارگاه حضرت زينب(س) وحضرت رقيه(س) بعد ازظهر پنج شنبه به كشوربازگردند .

ديدارتيم هاي فوتبال الاتحاد سوريه و فولاد خوزستان درچارچوب مرحله مقدماتي مسابقات ليگ قهرمانان آسيا ساعت 30/14دقيقه( به وقت تهران) روزچهارشنبه دوم فروردين ماه درشهرحلب سوريه برگزارخواهد شد .

تيم فولاد خوزستان درنخستين ديدارخود درچارچوب اين مسابقات موفق شد با نتيجه پرگل 6 بر صفرتيم القادسيه كويت را درتهران شكست دهد .

تيم فولاد خوزستان در گروه اول رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا با تيم هاي القادسيه كويت ، الاتحاد سوريه و پاختاكورازبكستان همگروه است .