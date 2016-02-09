لهستان برای حضور فعال در ناتو اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لهستان برای حضور فعال در ناتو و عملیات های نظامی در خاورمیانه و شرق اروپا اعلام آمادگی کرده است.

منابع آگاه در ورشو می گویند دولت لهستان از جانب مناطق جنوبی خود احساس خطر می کند. لهستان می گوید تحرکاتی از گروههای داعشی در این مناطق دیده است ولی تحلیلگران اعتقاد دارند تهدیدات روسیه باعث حضور فعال تر لهستان در ناتو شده است.

توماس زاتوفسکی معاون وزیر دفاع لهستان می گوید قرار است مسئله حضور فعال در عملیات های ناتو در نشست این هفته وزرای دفاع عضو ناتو در بروکسل مطرح شود. وی گفت: حضور لهستان در خاورمیانه تا پیش از این از سوی ناتو محدود به اعزام نیرو به اردن یا شرکت در بعضی عملیات های نیروهای ائتلاف علیه داعش بوده است.

زاتوفسکی افزود: ما درصدد آن هستیم تا حضور نظامی خود را در خاورمیانه و شرق اروپا افزایش دهیم چون احساس می کنیم تروریست های داعش می توانند از مرزهای شرقی وارد کشورهای اروپایی شوند.