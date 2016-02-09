کمک ۲۰۰ میلیون دلاری برای مبارزه با داعش در آفریقا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ۲۰۰ میلیون دلار از بودجه سال آینده را برای مبارزه با داعش در کشورهای آفریقایی پیشنهاد کرد. مقامات وزارت دفاع آمریکا می گویند این مبلغ برای کل کشورهای آفریقایی اختصاص داده شده است و نام کشور خاصی ذکر نشده است.

پیش از این اوباما از همکاری آمریکا و ایتالیا برای تاسیس پایگاه نظامی در کشور لیبی برای مبارزه با تروریست های داعش خبر داده بود. پنتاگون برای سال ۲۰۱۷ میلادی ۷/۵ میلیارد دلار بودجه اضافی برای مبارزه با داعش در سراسر جهان تعیین کرده است.

یک مقام ارشد در وزارت دفاع آمریکا می گوید ۲۰۰ میلیون دلار پیشنهادی باراک اوباما تنها برای کشورهای شمال آفریقا در نظر گرفته خواهد شد که احتمالاً همان پروژه همکاری این کشور با ایتالیا خواهد بود.

یک مقام دیگر آمریکا که خواست نامش فاش نشود به خبرنگاران گفت مبلغ پیشنهادی اوباما برای کشورهای غرب آفریقا اختصاص خواهد یافت. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هفته گذشته بودجه دفاعی آمریکا در سال جدید را ۵۸۲ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: احتمال اضافه شدن این بودجه به خاطر مبارزه با داعش وجود دارد.