به گزارش خبرنگار مهر، عمدتاً ایجاد لکه های تیره بر روی پوست به افزایش سن نسبت داده می شود و به ندرت آن را ناشی از آلودگی می دانند. اما طبق یک مطالعه جدید، آلودگی هوا، بخصوص آلودگی ناشی از ترافیک، با بروز لکه های تیره بر روی پوست زنان مرتبط است.

محققان آلمانی معتقدند گازهای منتشرشده از وسایط نقلیه مسئول این تغییر رنگ و بروز لک بر روی پوست هستند.

«جین کراتمن»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «آلودگی هوا ناشی از ترافیک جاده ای دارای غلظت بالای دی اکسید نیتروژن است که معمولا با ریسک عملکرد ضعیف ریه و سرطان ریه مرتبط است. اما تاثیرات دی اکسید نیتروژن بر روی پوست انسان مورد مطالعه قرار نگرفته بود.»

در این مطالعه، محققان لک ها و کک مک های ایجاد شده بر روی پوست زنان را مورد بررسی قرار دادند. کک مک ها، خال های تیره کوچکی هستند که ابتدا به صورت خال های کوچک ظاهر شده و بعد بزرگ می شوند. این خال ها، بر روی پوست صورت، بازوها و دست ها ظاهر می شوند.

در این مطالعه، محققان دو گروه از زنان را مورد بررسی قرار دادند. یک گروه متشکل از ۸۰۶ زن آلمانی سفیدپوست با رده سنی ۶۷ تا ۸۰ سال بودند که به طور میانگین ۲.۶ ساعت در روز در معرض نور خورشید قرار داشتند. گروه دوم متشکل از زنان چینی با رده سنی ۲۸ تا ۷۰ سال بودند که به طور میانگین ۳.۵ ساعت در روز در معرض نور خورشید قرار داشتند.

محققان این تحقیق، ارتباطی بین میزان دی اکسید نیتروژن و ایجاد کک مک بر پشت دست ها یا بازوها مشاهده نکردند، اما آنها متوجه شدند که قرارگیری در معرض دی اکسید نیتروژن موجب افزایش ظهور کک مک بر روی گونه های زنان آلمانی و چینی بالاتر از ۵۰ سال شد.

محققان دریافتند که دی اکسید نیتروژن دارای تاثیر شدیدی بر بروز کک مک در مقایسه با سایر موارد است.