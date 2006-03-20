گفتگوي بين اديان ضرورت اساسي جهان ماست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از نسيج، شيخ حامد بن احمد رفاعي رئيس شوراي اسلامي بين المللي گفتگو با اشاره به دو دين آسماني اسلام و مسيحيت گفت: اسلام و مسيحيت دو ديني هستند كه همه بشر را به صلح و رحمت فرا مي خوانند و از همه مردم مي خواهند تا درگيريها و زد و خوردها را كنار گذاشته و تنها به وحدت و دوستي با يكديگر فكر كنند.

شيخ رفاعي با اشاره به گفتگوي بين دو دين اسلام و مسيحيت اظهار داشت: گفتگوي ميان اسلام و مسيحيت ضرورت ديني و تمدني بوده و از ارزشهاي اساسي دو دين به شمار مي رود. زيرا آنها سعي دارند تا از طريق گفتگو انسان را ترقي و ارزشهاي تسامح را اشاعه دهند و از ايجاد زياده روي و افراط جلوگيري به عمل آورد.

وي افزود: اين دو دين سعي در اشاعه ارزشهايي دارند تا به واسطه آنها بشر را به سر منزل سعادت برسانند.

رئيس شوراي مذكور تصريح كرد: اين شورا سعي دارد تا ارزش گفتگوي تمدنها ميان اديان مختلف بدون در نظر گرفتن اختلافات آداب و رسوم، عقيده اي و ديني موجود شناخته و مشكلات ميان آنها حل و فصل شوند.

شيخ حامد بن احمد ياد آور شد: اين اديان سعي در برطرف كردن مشكلات جهان دارند، از نژاد پرستي و تعدي به حقوق ديگران ممانعت به عمل مي آورند و گفتگو و تعامل با يكديگر را مهمترين عامل وحدت و انسجام مي دانند.

وي نه تنها اين گفتگو و تعامل را ميان اسلام و مسيحيت مفيد خواند بلكه آن را به منظور برقراري ارتباط با يهوديان و ساير اديان نيز مناسب اعلام كرد و گفت: ميان تمامي اديان الهي مشتركات ديني و فرهنگي بي شماري به چشم مي خورند كه بايد به اين مشتركات بها داد و اختلافات ديني و عقيده اي را با توجه به احترام متقابل و همكاريهاي مشترك كنار گذاشت.

وي در پايان به ارتباط وسيع و گسترده اين شورا با شوراي كليساهاي خاورميانه نيز اشاره كرد و همكاريهاي هر چه بيشتر دو مركز را خواستار شد.