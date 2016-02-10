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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۴:۱۱

رئیس سیا از جاسوسی علیه کنگره دفاع کرد

رئیس سیا از جاسوسی علیه کنگره دفاع کرد

رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا در جلسه استماع کنگره آمریکا از عملکرد این سازمان در جاسوسی از نهاد قانونگذاری این کشور دفاع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جان برنان رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا در جلسه استماع کنگره آمریکا حضور یافت و به سوالات نمایندگان و سناتورهای کنگره پاسخ داد.

یکی از مسائل مطرح شده در این جلسه موضوع بررسی پرونده ها و به ادعای سناتورهای کنگره جاسوسی این آژانس از پرونده های مربوط به مجلس سنا در سال ۲۰۱۴ بود.

برنان خطاب به سناتورهای آمریکایی حاضر در جلسه کمیته اطلاعات کنگره آمریکا گفت: عملیات سیا در بررسی پرونده های مجلس سنا قابل قبول و بر اساس قانون بوده است.

وی مدعی شد در سال ۲۰۱۴ بررسی پرونده ها و فایلهای مجلس سنا قانونی بوده و سوال نمایندگان کنگره در این باره تخصصی و روشن نیست.

کد مطلب 3047704

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