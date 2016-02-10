شهادت ۲۲ فلسطینی از جمله ۹ کودک در ماه ژانویه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جمعیت ملی خانواده های شهدای فلسطینی اعلام کرد که در ماه ژانویه شهادت ۲۲ فلسطینی را ثبت کرده است که در میان آنها یک زن و ۹ کودک حضور دارند.

جمعیت مذکور اعلام کرد که شعبه هایش در سراسر سرزمین های اشغالی نسبت به بررسی و جستجوی میدانی از ابتدا تا انتهای ماه ژانویه مبادرت نموده و این آمار از این طریق اعلام شده است.

بنا بر اعلام این جمعیت کم سن ترین این شهدا «رقیه ابوعید» ۱۳ ساله از منطقه عناتا در شرق قدس و بزرگترین شهید از نظر سنی نیز «سعید جوده ابوالوفا» ۳۵ ساله از جنین بوده است. طبق این گزارش ۹ نفر از شهدای مذکور طی این مدت در شهر الخلیل یا اطراف آن به شهادت رسیده اند. سه شهید از نوار غزه هستند و بیشترین گروه سنی مورد هدف نیز سن ۱۷ سال بوده است.

شمار گلوله هایی که به هر شهید اصابت نموده بین یک گلوله تا ۱۶ گلوله در نوسان بوده است. «موید عونی الجبارین» از منطقه سعیر در الخلیل با بیشترین گلوله نظامیان اسرائیلی مواجه شده و میانگین مسافتی که از آن به سمت شهدای فلسطینی شلیک شده است تقریبا صفر بوده است.

خبر دیگر این که شامگاه سه شنبه هفت فلسطینی در درگیری ها در منطقه تقوع در جنوب شرقی بیت لحم توسط نظامیان صهیونیست زخمی شدند. نظامیان اسرائیلی همچنین ورودی های منطقه نحالین در غرب بیت لحم را بسته و نسبت به دستگیری های گسترده اقدام نمودند.

نظامیان صهیونیست به بهانه جستجوی فردی که با استفاده از سلاح سرد عملیاتی را در شهرک صهیونیستی «نافی دانیل» اجرا نموده است به منازل نحالین یورش برده و تعدادی از فلسطینی ها را بازداشت نمودند.