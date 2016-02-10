همکاری با مرکز درمانی لبنان برای بهبود روند دسترسی به مراقبت ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در بیروت، کمیته بین المللی صلیب سرخ، بیمارستان دانشگاه رفیق حریری در بیروت و وزارت بهداشت لبنان تفاهم نامه ای را امضا کردند که بر اساس آن یک بخش جدید بیمارستانی به نام بخش جراحی ترمیمی برای کمک به مجروحان سلاح تأسیس می شود. این بخش همچنین باعث گسترش و بهینه شدن خدمات بیمارستان شده، به مردم اجازه می دهد راحت تر به مراقبت های اضطراری دسترسی پیدا کنند.

دکتر فراس الابیض، ریاست بیمارستان دانشگاه رفیق حریری گفت: «چنین مشارکتی با کمیته بین المللی صلیب سرخ برای بیمارستان ما بسیار ارزشمند است. این امر موجب پیشرفت بیمارستان در جهت ارائه خدمات درمانی مؤثر و باکیفیت به تمامی بیماران از هر ملیتی شده، رسیدگی به نیازهای فزاینده و چالش های پیش-روی کشور را میسر می کند.»

بر این اساس کمیته بین المللی صلیب سرخ به زودی تحویل ماهانه محوله های دارو و مواد مصرفی به اتاق های جراحی و بخش اورژانس این بیمارستان را آغاز خواهد کرد. علاوه بر این، پزشکان و پرستاران سازمان در کنار کارکنان بیمارستان کار خواهند کرد و تجارب خود را در اختیار آنان قرار خواهند داد.

در همین رابطه فابریتزیو کاربونی، ریاست نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در لبنان گفت: «نظام درمانی لبنان باید تقویت شود تا بتواند بحران موجود را از سر بگذارند. اگر ما با هم همکاری کرده و به نیازهای درمانی مردم از هر چیز دیگری بیشتر اولویت دهیم، آنگاه می شود به مشکلات همه رسیدگی کرد، و حتی لبنان را به مرکزی برای آموزش متخصصان درمانی در منطقه تبدیل کرد.»

در مرحله بعد، بخشی تأسیس خواهد شد تا در آن بر روی کسانی که در درگیری مسلحانه مجروح شده اند جراحی های اورژانسی و ترمیمی انجام شود. این بخش ظرفیت پذیرش بیمارانی را از سطح خاورمیانه دارد که به جراحی ترمیمی نیاز دارند و نیز به عنوان یک مرکز آموزشی به کار خواهد رفت که در آن تجارب لازم به جراحانی که در یک دوره آموزشی به نام مدیریت بالینی جراحت های ناشی از سلاح شرکت می کنند منتقل می شوند. این دوره آموزشی اولین بار در ۲۰۱۵ راه اندازی و توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ و دانشگاه لبنان ارائه می شود.

دکتر اربید، نماینده وزارت بهداشت گفت: «از زمان آغاز بحران، جمعیت لبنان ۳۰% رشد داشته است. هیچ راه حلی هم برای وضع موجود در دست نیست و کمک رسانی به لبنان متوقف شده است. همکاری و مشارکت هایی از این دست به لبنان و دیگر کشورهایی که تحت تأثیر بحران هستند کمک می کند تا بتوانند سختی ها را پشت سر گذارند.»