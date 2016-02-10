به گزارش خبرنگار مهر، نامزدهای دریافت سیمرغ بلورین بخش مسابقه سینمای ایران (سودای سیمرغ) سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر معرفی شدند که از این میان فیلم های ابد و یک روز(سعید روستایی)، امکان مینا(کمال تبریزی)، لانتوری(رضا درمیشیان)، اژدها وارد می شود(مانی حقیقی)، من(سهیل بیرقی)، خشم و هیاهو(هومن سیدی)، کفش هایم کو؟(کیومرث پوراحمد)، دختر(رضا میرکریمی) و بادیگارد(ابراهیم حاتمی کیا) در جشنواره فیلم فجر شیراز نوبت اکران داشتند یا در نوبت اکران هستند.

سیمرغ هایی که شیرازی ها دیدند

بر اساس فهرست اعلام شده از سوی دبیرخانه جشنواره فیلم ابد و یک روز که در ۱۰ بخش نامزد دریافت سیمرغ بلورین است از سوی تماشاگران شیرازی نیز مورد استقبال قرار گرفت و برخی از آنها در گفتگو با خبرنگار مهر آن را به عنوان یک فیلم اولی دارای ویژگی های محتوایی و تکنیکی دانستند.

مجید سیاهی که فعالیت های هنری دارد در حاشیه پخش این فیلم در سینما سعدی می گوید: دست کم، ابد و یک روز پس از مدتها باعث شد مفهوم واقعی فیلم اجتماعی را درک کنم.

وی که در طول جشنواره پانزدهم ترجیح می دهد فیلمهای مورد علاقه اش را در سینما سعدی تماشا کند، ادامه می دهد: خوشبختانه امسال در جشنواره فیلم فجر شیراز به فهرست آثار که نگاه می کنم برای همه سلیقه ها فیلمی اکران می شود. گرچه باید اذعان کرد جای فیلم های پویانمایی و مستند خالی است.

بانوی خانه دار شیرازی هم با انتقاد از خشونت نهفته در میان اعضای خانواده ای که در فیلم ابد و یک روز موضوع کارگردان قرار گرفته، عنوان می کند: همیشه در خانواده های پرجمعیت ایرانی نمونه چنین دیدگاه و اختلاف سلیقه هایی دیده می شود که خواه ناخواه به خاطر گستردگی نفرات و گوناگونی سلایق امری اجتناب ناپذیر است.

مریم نام آوری گرافیک خوانده و اعتقاد دارد: این فیلم دست کم در فیلمبرداری، موسیقی و بازی ها از تنوع برخوردار است.

گرچه «امکان مینا» مانند ساخته های گذشته کمال تبریزی از فضای امیدوارکننده ای برخوردار نیست اما با توجه به گستردگی بخش هایی که نامزد دریافت سیمرغ شده، تماشاگران شیرازی بخشی از این موفقیت را مدیون انتخاب کارگردان عنوان می کنند.

علی رضا اسدی شغل آزاد دارد و کمتر امکان این دارد در طول سال برنامه سینماها را دنبال کند، اما باور دارد که فیلم امکان مینا می توانست با بهره گیری از دقت نظر و پژوهشی قوی تر فیلم بهتری شود که ممکن است سفارشی بودن آن مانع این کار شده باشد.

او که خود را محدود به سینماها نکرده و در طول پانزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز آثار به نمایش در آمده در تالار حافظ را هم از دست نداده، می گوید فیلم های «من» و «خشم و هیاهو» را موفق شدم در سالن مذکور ببینم، زیرا از کیفیت بالاتری از بابت صدا و پخش برخوردار است.

فیلم های باب روز کم نبود

وی تصريح كرد: فیلم های «من» و «خشم و هیاهو» هر دو فیلم هایی به روز هستند که در جذب مخاطب جوان و علاقه مندان سینما موفق عمل می کنند ، اما خانواده ها به خاطر بدآموزی هایی که ممکن است این فیلم برای فرزندانشان داشته باشد از دیدن آنها صرف نظر می کنند.

یک حقوقدان هم در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه نمایش فیلم «لانتوری»، می گوید: بر اساس موازین و قوانین حقوقی و جزایی خوشبختانه فیلم هایی که تاکنون موفق به دیدنشان شده ام از کمتر مشکلی برخوردارند و امیدوارم فیلمسازان با زمینه های پژوهشی که فراهم می کنند فیلمنامه و کارگردانی خود را قوت ببخشند.

علی فتحی، ادامه می دهد: دست کم در لانتوری یا ابد و یک روز فیلنامه نویسی و کارگردانی دارای پشتوانه حقوقی محکمی هستند که می تواند الگوی فیلمسازان جوان قرار گیرد.

مرتضی توکلی که مغازه دار است و از بلوار معالی آباد هر عصر خود را به خاستگاه جشنواره در تالار حافظ می رساند، انتخاب فیلم را بر اساس بازیگران آن فیلم عنوان می کند و می گوید: از آنجا که همواره بازیگری و مجری گری را دوست داشتم سعی می کنم فیلم هایی را انتخاب کنم که دارای بازیگران توانمند باشند، برای نمونه در ابد و یک روز که پیمان معادی نقشی متفاوت از دیگر فیلمهایش بازی کرده به حدی مجذوب کننده است که هیئت داوران جشنواره را هم متقاعد به گنجاندن نام او در فهرست نامزدهای بازیگر نقش اول مرد کرده است.

او که مجذوب بازی نوید محمدزاده در فیلم لانتوری شده، می گوید: گرچه انتظار می رود محمدزاده نقش های متفاوتی را در کارنامه خود تجربه کند، در این دوره از جشنواره آنچه تاکنون دیده ام بازی های او را متفاوت ساخته است.

این در حالیست که در ادامه نمایش آثار پانزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز، چهارشنبه ۲۱ بهمن در پنجمین روز از این رویداد سینمایی، فیلم های بارکد(مصطفی کیایی)، برادرم خسرو(احسان بیگلری)، من(سهیل بیرقی)، کفش هایم کو(کیومرث پوراحمد) و دختر(رضا میرکریمی) از ساعت ۱۸ در تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس و سینماهای سعدی و فرهنگ اکران می شوند.