اکران فوق العاده«ابد و یک روز» در شیراز

معاون هنری ارشاد فارس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به استقبال مردمی از فیلم «ابد و یک روز» در شیراز و نامزد شده آن برای دریافت سیمرغ بلورین سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر و از آنجا که برخی نتوانستند این فیلم اجتماعی را تماشا کنند سانس فوق العاده ای برای اکران این فیلم در نظر گرفته شده است که پنجشنبه ۲۲ بهمن انجام می گیرد.

مهدی امیدبخش با اظهار این مطلب که درخواست ها برای اکران فوق العاده فیلم «ابد و یک روز» مورد قبول قرار گرفته، این فیلم در فهرست پخش مجدد پانزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز گذاشته شد که روز پنجشنبه ساعت ۲۲ تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس اکران می شود.

پانزدهمین جشنواره فیلم فجر شیراز که از ۱۷ بهمن آغاز شد، پنجشنبه ۲۲ بهمن با نمایش ۵ نوبت نمایش فیلم و ۲ نوبت اکران فوق العاده به کار خود پایان می دهد.