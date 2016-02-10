خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بارش برف زمستانی روزهای‌ اخیر برخی از مناطق مازندران ازجمله سوادکوه را سفید کرده و زیبایی‌های چشم‌نوازی را در این مناطق ایجاد کرده است. اگرچه بارش برف ساعات شادی‌بخش و خاطرات خوشی را برای بسیاری از مردم رقم می‌زند، اما تداوم این خوشی‌ها نیازمند تلاش توأمان بسیاری از نهادها و ارگان‌هاست.

شهرستان سوادکوه، در دامنه البرز کوه قرارگرفته است و همین امر زمستان‌هایی سرد را برای شهرهایش رقم‌زده است. هرچند طی سال‌های اخیر به خاطر تغییرات جوی و گرم شدن کره زمین، دیگر از بارش برف‌های سنگین دهه‌های گذشته خبری نیست، اما همچنان در اینجا زمستانی نیست که بدون برف به بهار برسد. اینجا پیش از شروع زمستان، همگام با برگ‌ریزان پاییز، برف‌ریزان نیز آغاز می‌شود و چه بسیار سال‌ها که این شهرستان با برف به پیشواز بهار رفته است.

دوباره این روزها، از کهنه لحاف آسمان پنبه می‌ریزد و شهرستان کوهستانی سوادکوه، از ستیغ کوه‌هایی چون امامزاده عباسعلی، چرات و اتابک تا کناره‌های رودخانهٔ تلار در داخل شهر سپیدپوش شده است.

در کنار زیبایی چشم‌نواز طبیعت برفین و شادی بارش برف، ساختن آدم‌برفی و برف‌بازی، سختی عبور و مرور مردم از شیب کوچه‌های پربرف و یخ‌زده شهر، گذر ماشین‌ها از گردنه مه‌آلود و برف‌گیر گدوک که مسیر ارتباطی مهم استان است و بسته شدن راه‌های روستایی شهرستان خودنمایی می‌کند که مردم را به رنج و زحمت انداخته است.

از ابتدای سال جاری که با دستور استانداری و سازمان شهرداری‌های کشور، ستاد بحران در شهرستان تشکیل یافته است

محمود اعتصامی، شهردار شهر زیرآب، درباره اقدامات شهرداری در رابطه با روزهای برفی و یخبندان در سطح شهر به خبرنگار مهر می‌گوید: از ابتدای سال جاری که با دستور استانداری و سازمان شهرداری‌های کشور، ستاد بحران در شهرستان تشکیل یافته است، جلسات این ستاد هرماه تشکیل یافته است. در رابطه با بارش برف روز گذشته، از اولین ساعات بارش برف این ستاد تشکیل جلسه فوق‌العاده داده است تا بتواند اقدامات مقتضی را برای کلیه مناطق شهری به عمل آورد و خدمات لازم را به کلیه شهروندان ارائه کند.

وی در ادامه افزود: از اول صبح، دستگاه‌هایی در شهر برای پاک‌سازی خیابان‌های شهر از برف شب گذشته، متمرکزشده‌اند و برای یخ‌بندان امشب و فردا صبح نیز کاملاً آماده هستیم و در مسیرها و خیابان‌های اصلی و فرعی شهر که احتمال یخ‌بندان در آن‌ها زیاد است، از ساعت دوازده شب اقدام به نمک‌پاشی خواهد شد.

اعتصامی گفت: از شهروندان نیز می‌خواهیم که همکاری لازم را داشته باشند و هنگام یخ‌بندان در صبح زود، برای امور غیرضروری از خانه خارج نشوند تا آسیب نبینند. همچنین امیدواریم برای یخ‌بندان که اصولاً فردای پس از بارش برف رخ می‌دهد، مدیران تدبیر لازم را در خصوص تعطیلی مدارس خصوصاً مدارس ابتدایی و متوسطه اول داشته باشند.

جهانگیر آذری، رئیس اداره هلال‌احمر شهرستان سوادکوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ، بابیان اینکه در مناطق کوهستانی برف‌گیر، پایگاه‌های اسکان جاده‌ای آماده خدمت‌رسانی به مردم هستند، افزود: شهرستان سوادکوه چهار پایگاه اسکان موقت به نام‌های گدوک، دوگل، ارفعده و جوارم دارد که در هر پایگاه یک کارکنان هلال‌احمر و چهار نیروی داوطلب متخصص مشغول خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به مردم می‌باشند. از میان این چهار ایستگاه، پایگاه گدوک و ارفعده فضای مناسب‌تری برای اسکان موقت درراه ماندگان دارد.

وی بیان کرد: وظیفه هلال‌احمر در هنگام برف و بوران، در این مناطق، اسکان موقت درراه ماندگان و پذیرایی مختصر از آن‌ها، بستن زنجیر چرخ برای کسانی که توانایی این کار را ندارند و کمک به اداره راه و پلیس‌راه در روان‌سازی ترافیک است.

در حال حاضر نیز با توجه به باز بودن جاده اصلی و پیش‌بینی هواشناسی، در حال بازسازی جاده‌های فرعی‌تر همچون جاده آلاشت و جاده‌های روستایی هستیم

مهرداد زمانی، رئیس اداره راه شهرستان سوادکوه، در رابطه با بارش برف این روزها و اقدامات انجام‌شده بیان کرد: برف روز گذشته یکی از سنگین‌ترین برف‌ها در طی چند سال گذشته بوده است، بااین‌حال با فعالیت مستمر و بی‌وقفه مأموران اداره راه، محور سوادکوه در هیچ ساعتی از شبانه‌روز بسته نشده و در حال حاضر نیز با توجه به باز بودن جاده اصلی و پیش‌بینی هواشناسی، در حال بازسازی جاده‌های فرعی‌تر همچون جاده آلاشت و جاده‌های روستایی هستیم.

وی همچنین بیان کرد: پاک‌سازی جاده، گشایش راه‌ها و اقدامات راه‌سازی جزو وظایف ما است اما از مردم خواهشمندیم که حتماً توصیه‌های لازم را برای ایمنی و سلامت خود رعایت کنند، محور سوادکوه در گردنه گدوک، یک مسیر کوهستانی است و مردم در هنگام زمستان و موقع عبور از این جاده‌ها باید به احتمالات توجه کنند؛ لذا، باید زنجیر چرخ، لباس گرم، سوخت کافی، و مقداری غذا همراه با خود داشته باشند.

زمانی در ادامه افزود: مردم در این مسیر هنگام بارش برف‌های سنگین، سعی کنند که از مسیر و لاین‌های مشخص‌شده خود عبور کنند و مسیرهای کنار جاده را برای عبور و کمک‌رسانی امدادگران جاده‌های و مأموران اداره راه باز بگذارند تا این افراد بتوانند خدمات خود را در اسرع وقت به مصدومین و درراه ماندگان ارائه کند.

اگرچه بارش برف ساعات شادی‌بخش و خاطرات خوشی را برای بسیاری از مردم رقم می‌زند، اما تداوم این خوشی‌ها نیازمند تلاش توأمان بسیاری از نهادها و ارگان‌ها است؛ نهادهایی که به خاطر خدمت‌رسانی به مردم تشکیل‌شده‌اند. در کنار این تلاش‌های دولتی، همکاری و مسئولیت‌پذیری مردم، بال دیگر تداوم خوشی و بهزیستی خود مردم است. به عبارتی، برخورداری از حقوق اجتماعی شهروندی و مردمی، نه‌تنها نیازمند انجام‌وظیفه نهادهای خدمت‌رسانی است، بلکه نیازمند آگاهی، حساسیت و مشارکت اجتماعی خود مردم نیز است.