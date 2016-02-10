به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مسابقات مرحله پلیآف لیگ قهرمانان آسیا سه شنبه شب تیم السد قطر در امارات به مصاف تیم الجزیره رفت که این بازی در وقتهای قانونی با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت و کار به ضربات پنالتی کشید.
در ضربات پنالتی هم تیم السد سه پنالتی خود را از دست داد تا بازی با نتیجه 7 بر 6 به سود الجزیره تمام شود. ژاوی هرناندز، مرتضی پورعلی گنجی و وحمزه الصنهاجی سه بازیکنی بودند که پنالتی السد را از دست دادند.
رسانههای قطری با انتشار گزارشهای تقریبا یکسان از باخت السد به الجزیره، به پنالتیهای سوخته این تیم و نام مدافع ایرانی در کنار ژاوی هم اشاره کردهاند.
همچنین روزنامه الوطن در خبری جداگانه نوشت که این مسابقه اولین تجربه آسیایی پورعلی گنجی با لباس تیم السد قطر بوده است.
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