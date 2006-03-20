استقرار بيمارستان صحرايي جهت ارائه خدمات درماني به زائران راهيان نور

سرهنگ پاسدار حسين عشقي سرپرست اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان خوزستان با اعلام اين خبر در گفتگو با خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در اهواز گفت : اين بيمارستان صحرايي توسط مركز بهداري غرب نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در خوزستان ايجاد شده است و خدماتي شامل اورژانس، آزمايشگاه، راديولوژي، بخش بستري، اتاق عمل و داروخانه را به كاروان هاي راهيان نور ارائه مي دهد.

عشقي تصريح كرد: آمبولانس هاي مجهز اين بيمارستان صحرايي به همراه اورژانس آن 24 ساعته در خدمت راهيان سرزمين نورهستند.

سرپرست اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان خوزستان افزود: كار ساخت پاركينگ خودروهاي كاروان هاي راهيان نور در مشهد شهيدان شلمچه به پايان رسيد. اين پاركينگ ده هزار متر مربع وسعت دارد، همچنين ساخت سرويس هاي بهداشتي و وضو خانه درمنطقه شلمچه به پايان رسيده است.

وي با بيان اينكه اغلب زائران را جوانان و نوجوانان تشكيل مي دهند، افزود: از اواخر هفته گذشته با تعطيلي مدارس و دانشگاه ها روند حضور كاروان هاي راهيان نور و مسافران نوروزي در اين منطقه رو به گسترش نهاده است.

سرهنگ پاسدار حسين عشقي گفت: همچنين روزانه 8 هزار نفر از كاروان هاي راهيان نور از يادمان منطقه عملياتي والفجر 8 و مزار شهيدان گمنام غواص در ساحل اروندرود بازديد مي كنند. منطقه دهلاويه و يادمان شهيد چمران و مزار شهداي هويزه، منطقه طلائيه و مزار شهيدان گمنام و منطقه عملياتي فتح المبين (شوش) پس از دو منطقه مذكور نيز مورد بازديد زائران سرزمين نور قرار مي گيردند.

سرپرست اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان خوزستان پيش بيني كرد؛ در اين دوره از راهيان نور بيش از 5/2 ميليون نفر در قالب كاروان هاي سرزمين نور از مناطق عملياتي هشت سال دفاع مقدس استان خوزستان بازديد كنند.