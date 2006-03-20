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۲۹ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۲۱

سرپرست اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان خوزستان اعلام كرد:

استقرار بيمارستان صحرايي جهت ارائه خدمات درماني به زائران راهيان نور

بيمارستان صحرايي مركز بهداري غرب نيروي زميني سپاه جهت ارائه خدمات درماني به كاروان هاي راهيان نور در منطقه سه راه حسينيه خوزستان مستقر شد.

سرهنگ پاسدار حسين عشقي سرپرست اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان خوزستان با اعلام اين خبر در گفتگو با خبرنگار گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر در اهواز گفت : اين بيمارستان صحرايي توسط مركز بهداري غرب نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در خوزستان ايجاد شده است و خدماتي شامل اورژانس، آزمايشگاه، راديولوژي، بخش بستري، اتاق عمل و داروخانه را به كاروان هاي راهيان نور ارائه مي دهد.

عشقي تصريح كرد: آمبولانس هاي مجهز اين بيمارستان صحرايي به همراه اورژانس آن  24 ساعته در خدمت راهيان سرزمين نورهستند.

سرپرست اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان خوزستان افزود: كار ساخت پاركينگ خودروهاي كاروان هاي راهيان نور در مشهد شهيدان شلمچه به پايان رسيد. اين پاركينگ ده هزار متر مربع وسعت دارد، همچنين ساخت سرويس هاي بهداشتي و وضو خانه درمنطقه شلمچه به پايان رسيده است.

وي با بيان اينكه اغلب زائران را جوانان و نوجوانان تشكيل مي دهند، افزود: از اواخر هفته گذشته با تعطيلي مدارس و دانشگاه ها روند حضور كاروان هاي راهيان نور و مسافران نوروزي در اين منطقه رو به گسترش نهاده است.

سرهنگ پاسدار حسين عشقي گفت: همچنين روزانه 8 هزار نفر از كاروان هاي راهيان نور از يادمان منطقه عملياتي والفجر 8 و مزار شهيدان گمنام  غواص در ساحل اروندرود بازديد مي كنند. منطقه دهلاويه و يادمان شهيد چمران و مزار شهداي هويزه، منطقه طلائيه و مزار شهيدان گمنام و منطقه عملياتي فتح المبين (شوش) پس از دو منطقه مذكور  نيز مورد بازديد زائران سرزمين نور قرار مي گيردند.

سرپرست اداره كل حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان خوزستان  پيش بيني كرد؛ در اين دوره از راهيان نور بيش از  5/2 ميليون نفر در قالب كاروان هاي سرزمين نور از مناطق عملياتي هشت سال دفاع مقدس استان خوزستان بازديد كنند.

کد مطلب 304773

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