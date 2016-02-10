جریمه قطع درخت در قزوین افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی نیارکی سه شنبه شب در جلسه شورای اسلامی شهر قزوین که در تالار شهر برگزار شد اظهارداشت: در راستای حفظ و گسترش فضای سبز شهرها و تأمین شادابی محیط زیست لایحه ای از سوی شهرداری به شورا ارسال شده تا از سال ۹۵ عوارض قطع اشجار بر اساس تعرفه جدید اعمال شود.

وی افزود: در پایان بحث و بررسی، اعضای شورا با لایحه شهرداری و نظر کمیسیون اداری و مالی شورا مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی تعرفه با تعیین موارد جدید موافقت کردند.

سخنگوی شورا تصریح کرد: درآمد حاصل از اجرای این لایحه در اختیار سازمان پارکها و فضای سبز قرار خواهد گرفت تا در راستای حفظ و گسترش فضای سبز در شهر هزینه شود و همچنین در صورت انتقال درخت از نقطه ای از شهر به جای دیگر، شهرداری نسبت به این کار اقدام می کند.

وی یادآورشد: از آنجا که شهرداری قزوین مصوبه مربوط به اختصاص ۲۰ درصد از محوطه ساختمانهای مسکونی جدید ساز را در شهر اجرایی نکرده در این جلسه تصمیم گرفته شد با تشکیل کمیسیون تلفیق از اداری و مالی، شهرسازی، خدمات شهری و معاونتها و سازمانهای مرتبط در شهرداری، برای تدوین راهکارهای مناسب و اجرای مصوبه اقدام شود.

در ادامه این جلسه فاطمه اشدری عضو شورا گفت: در راستای حفظ محیط زیست می توان درختانی که قابلیت انتقال دارند با تعیین تعرفه ای کمتر به جای دیگری انتقال داد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورا در ادامه خواستار تعیین ضوابط و راهکارهایی برای مقابله با دستگاههایی همچون شهرداری شد که خود نسبت به قطع درختان اقدام می کنند.

اشدری خاطرنشان کرد: هر چند قطع درخت از سوی شهرداری برای احداث پروژه های عمرانی است ولی این نقیصه در جای دیگری باید جبران شود تا موضوع حیاتی حفظ و گسترش فضای سبز در قزوین نادیده گرفته نشود.

احد چگینی عضو دیگر شورا هم گفت: در ماده ۷ قانون فضای سبز افزایش تعرفه دیده شده و شورای عالی استانها در دوره قبل آنرا مصوب و ابلاغ کرده و این قانون در خصوص باغ های سنتی نیز اجرا می شود لذا پیشنهاد می شود افزایش هزینه به شکل تصاعدی باشد.

رئیس کمیسیون املاک و توافقات شهرداری با اشاره به اهمیت درختانی با حیات چند هزار ساله و ارائه پیشنهاد برای افزایش۵۰ درصدی تعرفه قطع درختان تصریح کرد: تخریب درختان و فضای سبز با جدیدت باید جلوگیری شود تا بتوانیم فضای سبز موجود را حفظ کنیم.

حکمت الله داودی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک نیز بر اعمال قوانین تأکید کرد و خواستار افزایش صد درصدی تعرفه شد.

وی افزود: قطع درختان و صدمه زدن به آنها که منجر به از بین رفتن حیات آنان می شود مهم است لذا برای برخورد با این موضوع نیازمند افزایش صد در صدی جریمه هاست.

سید کاظم مجابی رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری هم بیان کرد: در زمان صدور پروانه مصوبه مربوط به لحاظ ۲۰ درصد از فضای ساختمان برای ساخت فضای سبز هم اکنون رعایت نمی شود و خواستار اجرایی شدن آن هستیم.

محمدرضا صدیقی هم اظهارداشت: امیدواریم با سخت گیری های قانونی مردم و نهادهای متولی آنرا از آسیب زدن به فضای سبز بازداریم.

رئیس کمیسیون شورایاری ها اضافه کرد: باید برای نهادهایی که در برخی موارد نسبت به حفظ محیط زیست بی توجه هستند نیز راهکاری بازدارنده تدوین شود.