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۲۱ بهمن ۱۳۹۴، ۸:۲۹

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا افزایش یافت

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا افزایش یافت

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

فایننشال تریبون : تولید نفت خام ایران تا سال ۲۰۱۲ میلادی به ۳.۲ میلیون بشکه در روز می رسد.

بلومبرگ : نرخ تورم شیلی در سال گذشته میلادی به ۴.۸ درصد رسید که بیش از پیش بینی های انجام شده بود.

فایننشال تریبون : کره جنوبی در پروژه کاهش اتلاف برق با ایران همکاری می کند.

رویترز : قیمت جهانی مس علیرغم کاهش ارزش دلار بدون تغییر باقی ماند.

ایتارتاس : روسیه همکاری اقتصادی خود با سوریه را در پسابحران سوریه توسعه می دهد.

نیوزنو : بانک‌های کوچک و متوسط برزیل با مشکل مالی روبرو شده اند.

بلومبرگ : سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرد، اعمال سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، اقتصاد جهانی را با خطر مواجه می‌کند.

داچ ول : حجم صادرات آلمان در سال گذشته میلادی به ۱.۳۴ تریلیون دلار رسید.

نیوز نو : بانک جهانی اعلام کرد، شاهد رشد سریع اقتصادی پاکستان خواهیم بود.

روبترز : شاخص بورس کشورهای اروپایی همچنان با روند نزولی پیش می رود.

راشا تودی : پیش بینی می شود صادرات گندم روسیه در سال جاری میلادی به ۲۳.۵ میلیون تن برسد که یک رکورد خواهد بود و از دو صادر کننده بزرگ گندم جهان یعنی کانادا و آمریکا پیشی می گیرد.

رویترز : ارزش «ین» ژاپن در مقابل دلار آمریکا به بیشترین رقم از نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد رسیده است.

سی ان بی سی : قیمت جهانی طلا با ۲ دهم درصد افزایش و رسیدن به یکهزار و ۱۹۲ دلار و ۵۷ سنت در هر اونس به بیشترین رقم در ۸ ماه اخیر رسیده است.

 

 

 

کد مطلب 3047739
علیرضا کمندی

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