اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:
فایننشال تریبون : تولید نفت خام ایران تا سال ۲۰۱۲ میلادی به ۳.۲ میلیون بشکه در روز می رسد.
بلومبرگ : نرخ تورم شیلی در سال گذشته میلادی به ۴.۸ درصد رسید که بیش از پیش بینی های انجام شده بود.
فایننشال تریبون : کره جنوبی در پروژه کاهش اتلاف برق با ایران همکاری می کند.
رویترز : قیمت جهانی مس علیرغم کاهش ارزش دلار بدون تغییر باقی ماند.
ایتارتاس : روسیه همکاری اقتصادی خود با سوریه را در پسابحران سوریه توسعه می دهد.
نیوزنو : بانکهای کوچک و متوسط برزیل با مشکل مالی روبرو شده اند.
بلومبرگ : سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرد، اعمال سیاستهای پولی بانکهای مرکزی، اقتصاد جهانی را با خطر مواجه میکند.
داچ ول : حجم صادرات آلمان در سال گذشته میلادی به ۱.۳۴ تریلیون دلار رسید.
نیوز نو : بانک جهانی اعلام کرد، شاهد رشد سریع اقتصادی پاکستان خواهیم بود.
روبترز : شاخص بورس کشورهای اروپایی همچنان با روند نزولی پیش می رود.
راشا تودی : پیش بینی می شود صادرات گندم روسیه در سال جاری میلادی به ۲۳.۵ میلیون تن برسد که یک رکورد خواهد بود و از دو صادر کننده بزرگ گندم جهان یعنی کانادا و آمریکا پیشی می گیرد.
رویترز : ارزش «ین» ژاپن در مقابل دلار آمریکا به بیشترین رقم از نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد رسیده است.
سی ان بی سی : قیمت جهانی طلا با ۲ دهم درصد افزایش و رسیدن به یکهزار و ۱۹۲ دلار و ۵۷ سنت در هر اونس به بیشترین رقم در ۸ ماه اخیر رسیده است.
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