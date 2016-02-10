اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته/ قیمت جهانی طلا افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

فایننشال تریبون : تولید نفت خام ایران تا سال ۲۰۱۲ میلادی به ۳.۲ میلیون بشکه در روز می رسد.

بلومبرگ : نرخ تورم شیلی در سال گذشته میلادی به ۴.۸ درصد رسید که بیش از پیش بینی های انجام شده بود.

فایننشال تریبون : کره جنوبی در پروژه کاهش اتلاف برق با ایران همکاری می کند.

رویترز : قیمت جهانی مس علیرغم کاهش ارزش دلار بدون تغییر باقی ماند.

ایتارتاس : روسیه همکاری اقتصادی خود با سوریه را در پسابحران سوریه توسعه می دهد.

نیوزنو : بانک‌های کوچک و متوسط برزیل با مشکل مالی روبرو شده اند.

بلومبرگ : سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اعلام کرد، اعمال سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، اقتصاد جهانی را با خطر مواجه می‌کند.

داچ ول : حجم صادرات آلمان در سال گذشته میلادی به ۱.۳۴ تریلیون دلار رسید.

نیوز نو : بانک جهانی اعلام کرد، شاهد رشد سریع اقتصادی پاکستان خواهیم بود.

روبترز : شاخص بورس کشورهای اروپایی همچنان با روند نزولی پیش می رود.

راشا تودی : پیش بینی می شود صادرات گندم روسیه در سال جاری میلادی به ۲۳.۵ میلیون تن برسد که یک رکورد خواهد بود و از دو صادر کننده بزرگ گندم جهان یعنی کانادا و آمریکا پیشی می گیرد.

رویترز : ارزش «ین» ژاپن در مقابل دلار آمریکا به بیشترین رقم از نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد رسیده است.

سی ان بی سی : قیمت جهانی طلا با ۲ دهم درصد افزایش و رسیدن به یکهزار و ۱۹۲ دلار و ۵۷ سنت در هر اونس به بیشترین رقم در ۸ ماه اخیر رسیده است.