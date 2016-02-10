خداداد ابراهیمی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مطبوعات محلی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرصتهایی که در آستانه انتخابات برای رونق اقتصادی مطبوعات محلی متعلق به بخش خصوصی به وجود آمده است، گفت: در حالی که مطبوعات محلی مدتهاست با معضلات حاد اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، اکنون و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری با اعلام ممنوعیت چاپ تبلیغات انتخاباتی در اکثر رسانهها و مطبوعات کثیرالانتشار دولتی و نهادهای عمومی که از بیتالمال تغذیه مالی میشوند، این فرصتی برای مطبوعات منطقهای و استانی فراهم شده است تا بتوانند هم در امر پرشورساختن فضای انتخابات سهیم شوند و هم نسبت به ترمیم وضعیت اسفبار اقتصادی خود اقدام کنند.
وی افزود: به نظر میرسد که نامزدههای محترم انتخاباتی با رویکرد تقویت و نگاه ویژه به مطبوعات استانی و محلی، تبلیغات انتخاباتی خود را در بستر این نوع نشریات انجام دهند. چراکه مطبوعات محلی که عمدتاً به وسیله فعالان مطبوعاتی محلی مدیریت میشوند، کارآمدتر و موثرتر میتوانند نسبت به معرفی نامزدهای انتخاباتی و نیز آگاهی بخشی به مردم در انتخاب اصلح و شایستگان انتخاباتی اقدام کنند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مطبوعات محلی کشور با تقدیر از مدیرکل مطبوعات داخلی بهخاطر انتشار به موقع اطلاعیه یادشده (اینجا) در پایان گفت: اتحادیه مطبوعات محلی مطابق با اساسنامه خود یک تشکل صنفی غیرسیاسی و غیردولتی است و در انتخابات پیش رو، ضمن دعوت از مردم شریف ایران اسلامی برای حضوری حماسی و دشمن شکن، از هیچ فرد و حزب سیاسی و غیره حمایت نمیکند و صرفاً از مواضع قانونی در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و مردمی استقبال میکند.
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