صنعت برق به برکت انقلاب اسلامی به خودکفایی رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی رضا تیموری شامگاه سه شنبه در مراسم جشن انقلاب که با حضور مدیران، کارکنان و بسیجیان صنعت آب و برق استان در سالن آبیاران برگزار شد، اظهار داشت: دهه فجر و۲۲ بهمن یادآور روزهایی است که مردم ایران با اتحاد و همدلی تاریخ ایران را از نو به رشته تحریر درآوردند.
وی با تأکید بر بزرگداشت این ایام افزود: همیشه باید آن سالها را مرور کنیم تا قدر انقلاب را بیشتر بدانیم و از آن پاسداری کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه ما انقلاب را به بهای سنگینی به دست آوردیم، گفت: باید حماسه آن دوران و خونهایی که ریخته شد تا انقلاب اسلامی به ثمر برسد را زنده نگه داریم.
وی با بیان اینکه شناخت دستاوردهای انقلاب و حفظ آن را از وظایف امروز ما است، ابراز داشت: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای بینظیر و فراوانی در تمام عرصهها دارد و همین امر وجه تمایز انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلابها در جهان است.
تیموری یادآور شد: وحدت کلمه و احیا اسلام و ولایت فقیه از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است که وحدت کلمه رمز پیروزی امت اسلامی بوده و خواهد بود.
وی عنوان کرد: وحدت و انسجام همراه با همدلی و همزبانی در هر برههای از زمان، در همه عرصههای زندگی نیاز است.
باید با حضور حداکثری در ۲۲ بهمن حماسهای دیگر آفرید
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه اسفند ماه سال جاری دو انتخابات سرنوشتساز را پیشرو داریم، گفت: باید مراقب باشیم چراکه دشمن در کمین بوده و منتظر اشتباهی از سوی ما است، باید با حضور حداکثری خود حماسهای دیگر آفرید.
وی در ادامه سخنانش شکستن ابهت پوشالی ابرقدرتها، تزریق روحیه شهادتطلبی و جهاد در جامعه، حمایت از مسلمانان آزاده جهان، همگرایی، بیداری امت اسلامی، الگوسازی برای ملتهای مستضعف و صدور انقلاب اسلامی را از دیگر دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران برشمرد.
تیموری با اشاره به اینکه داشتن استقلال، آزادی، عزت و از همه مهمتر حکومت اسلامی از دستاوردهای انقلاب است، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و انسجام هستیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان اظهار داشت: صنعت آب و برق نیز در گذر تاریخ از دستاوردهای انقلاب بینصیب نمانده و امروز صنعت برق کشور، به برکت انقلاب به خودکفایی رسیده است.
وی اضافه کرد: قبل از انقلاب نه تنها توانایی ساخت نیروگاه نداشتیم، بلکه در تمام مراحل از طراحی تا اجرا از متخصصان خارجی استفاده میکردیم و این دستاورد بزرگی است که امروز از واردکننده ۱۰۰ درصد به صادرکننده در این بخش تبدیل شدهایم.
تیموری عنوان کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز تمام مردم شهر و روستا از نعمت برق برخوردار بوده و ضریب نفوذ برق در استان به ۱۰۰ درصد رسیده است.
وی ترویج الگوی صحیح مصرف را در صنعت آب و برق مهم برشمرد و افزود: مصرف بهینه و رعایت الگوی مصرف از دیدگاه اسلام مسأله حائز اهمیتی بوده و بر آن تأکید شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: در اسلام يکى از راههاى مبارزه با فقر و محروميت، ايجاد هماهنگى اقتصادى و ريشهکنی اسراف است.
تیموری با اشاره به برنامههای عملیاتی صنعت آب و برق گفت: حمایت از تولید لوازم برقی با راندمان بالا و شرکتهای خدمات انرژی، استفاده از لامپهای کم مصرف و LED برای روشنایی معابر، استفاده از ترانسفورماتورهای با تلفات کم و جبران بار راکتیو از طریق خازنگذاری و فناوریهای نوین بمنظور کاهش مصرف آب و برق و توسعه فعالیتهای طراحی و مهندسی برای بهینهسازی انرژی از جمله این برنامهها است.
وی هوشمندسازی شبکههای برق و اصلاح لوازم اندازهگیری، نصب کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی چاههای کشاورزی و ارائه پیشنهاد افزایش نرخ انرژی برای مشترکین پر مصرف در تمام تعرفهها به معنای بهرهگیری از سیاستهای قیمتی حاملهای انرژی جهت کنترل نرخ رشد مصرف را از دیگر برنامههای عملیاتی صنعت آب و برق عنوان کرد.
ضرورت مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی و فرهنگی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان یادآور شد: افزایش راندمان نیروگاهها با تشویق و ترغیب و حمایت از بخش خصوصی برای احداث نیروگاههای مقیاس کوچک و تشویق و حمایت بخش خصوصی برای احداث نیروگاههای خورشیدی نیز از جمله برنامهها است.
وی افزود: سادهسازی فرآیند گردش کار و بکارگیری مشوقها و تمهیدات لازم برای جذب سرمایه و مشارکت بخش غیر دولتی در صنعت آب و برق، کمک به افزایش سهم انرژیهای پاک و تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور و توسعه خدمات الکترونیکی نیز جزو برنامههای عملیاتی این صنعت است.
تیموری با تأکید بر توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی و فرهنگی بیان داشت: افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی و اولویت قراردادن تولید محصولات و خدمات راهبردی و مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف آب و برق از دیگر برنامهها است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به فعالیت شورای انسجامبخشی مدیران صنعت آب و برق گفت: این شورا یکی از ظرفیتهای مناسب وزارت نیرو در استان است که با تعامل و انسجام به دنبال يافتن بهترين راهکارها برای بهبود ارائه خدمات مناسب به مشترکان آب و برق استان است.
نصب یک هزار و ۸۳۱ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی
تیموری سرعت در انجام پروژهها، کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری را از سرفصلهای اصلی خدمات عنوان کرد و افزود: امیدواریم این امر با کمک مسئولين و همت کارکنان خدوم صنعت آب و برق همچنان تداوم داشته باشد.
وی با اشاره به اقدامات شاخص صنعت آب و برق استان عنوان کرد: تبدیل برج نیروگاه شهید مفتح از تر به خشک به ارزش ۴۱۰ میلیارد ریال، بازسازی و اصلاح شبکههای فرسوده و جلوگیری از پرت انرژی برق و جلوگیری از هدررفت آب از جمله این اقدامات است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان ابراز داشت: با اقدامات انجام شده در زمینه تبدیل انشعابات غیر مجاز به مجاز در بخش برق، کاهش تلفات انرژی از ۱۶.۳ درصد در سال گذشته به ۱۱.۵ درصد در سال جاری رسیده است.
وی با اشاره به کنترل پیک بار مصرفی و کنترل مصرف انرژی برق در استان افزود: نصب یک هزار و ۸۳۱ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی از دیگر اقدامات برای کنترل آب و برق بوده که در حال حاضر ۳۰ درصد چاههای کشاورزی به کنتور هوشمند مجهز شدهاند.
تیموری اظهار کرد: استقرار سیستم GIS و برداشت ۱۰۰ درصد اطلاعات خطوط فشار متوسط و پستها، نصب کنتورهای قرائت از راه دور برای تمام مشترکان ولتاژ اولیه برق و انتقال پسآب فاضلاب شهر همدان به نیروگاه شهید مفتح با اعتبار ۸۶۰ میلیارد ریال از دیگر اقدامات انجام شده است.
وی با اشاره به پر و مسدود کردن بیش از یک هزار و ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز از سال ۹۳ تاکنون گفت: کنترل فشار آب با استفاده از روشهای هوشمندسازی شبکه، نصب دستگاههای کنترلگر فشار، احداث و تکمیل تعدادی از مجتمعهای آبرسانی روستایی و اجرای طرحها به روش BOT و شناسایی نقاط ضعف شبکهها و پستها و انجام اقدامات اصلاحی برای جلوگیری از بروز حوادث و آسیب به تجهیزات مربوطه نیز از دیگر اقدامات شاخص صنعت آب و برق در استان است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: تعویض تمام لوازم اندازه گیری از تک تعرفه به سه تعرفه دیجیتالی نیز از دیگر فعالیتها بوده که تاکنون ۴۵ درصد کنتور آنالوگ مشترکان برق با کنتور دیجیتال جایگزین شده است.
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